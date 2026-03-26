Трамп накинувся на Україну не просто так: що насправді стоїть за його заявою

Для очільника Білого дому Україна виглядає зручним об'єктом для маніпуляцій

Заяви президента США Дональда Трампа щодо втручання України в американські вибори у 2024 році більше схожі на атаку на Джо Байдена та Демократичну партію в рамках виборчої кампанії. А Україна виявилась зручним об'єктом для провокацій.

Також можливо, що через розповсюдження подібної інформації, адміністрація Дональда Трампа прагне підстрахуватись перед судом щодо закриття програми USAID. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Передвиборча лихоманка?

На думку експерта, ситуація схожа на те, що вибори в США, які заплановані на листопад цього року, вже почались. І цей випад Трампа направлений на внутрішню аудиторію.

"Гадаю, це більше атака на Байдена та демократів в рамках виборчої кампанії. А Україна виявилась зручним об'єктом для маніпуляцій", — сказав Леонов.

Олександр Леонов.

Він наголосив, що дії президента США наразі не відповідають суспільним настроям в Америці. Громадяни вимагають посилення тиску на РФ, а Трамп діє навпаки.

"Загальні настрої в США вимагають від американського президента посилити тиск на Росію, а Трамп призупиняє санкції та налагоджує відносини. Вочевидь, можливі нові обвинувачення у зв'язках з Путіним та РФ. Можливо, після поразки у суді щодо закриття "Голосу Америки", у Трампа також так хочуть підстрахуватися у справі про закриття програми USAID", — вказав Леонов.

Що написав Трамп

Президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social звинуватив Україну у втручанні у президентські вибори 2024 року. Більше того, за його словами,Українаа нібито направила великі кошти на переобрання Джо Байдена.

"США перехопили повідомлення українського уряду, в яких обговорювалася змова з метою перенаправлення коштів на переобрання Байдена", — написав президент США та розмістив посилання на статтю видання Just The News.

Пост Дональда Трампа

Про що йдеться в статті

Матеріал вийшов під заголовком: "США перехопили повідомлення уряду України про план переказу коштів на переобрання Байдена". Видання, з посиланням на власні джерела, повідомило, що розвідка США перехопила переговори українського уряду, де нібито обговорювався план переказу сотень мільйонів доларів на фінансування кампанії Байдена на виборах у 2024 році.

Автори статті стверджують, що директор Національної розвідки США Тулсі Хаббард нещодавно дізналася про перехоплення і доручила перевірити записи, щоб з'ясувати, чи був реалізований план, і чи слід передавати матеріали до ФБР. При цьому, зазначається, що вона підкреслила, що "перехоплені повідомлення не пов'язані з російськими дезінформаційними зусиллями".

Тулсі Хаббард.

Зазначається також, що у доповіді, отриманій виданням, стверджується, що нібито в переказі коштів брало участь агентство USAID. Також зазначається, що одержувачами грошей мали стати двоє американських субпідрядників, які пізніше перевели б їх на рахунки Демократичної партії. Імена цих осіб також не названі.

"Уряд України та невизначені співробітники уряду США, через USAID у Києві, нібито розробили план, який надав би сотні мільйонів доларів американських платників податків для фінансування інфраструктурного проєкту в Україні, який використовувався б як прикриття для переказу приблизно 90% коштів, виділених на фінансування кампанії Джо Байдена з переобрання", — йдеться у матеріалі.

