Магія макіяжу чи інша жінка? Мережа знову гуде про двійника Меланії Трамп (фото)

Інтернет-конспірологи впевнені, що у дружини президента США є дублерка

У США знову заговорили про "фальшиву Меланію Трамп". Причиною стали вірусні відео з публічних виходів Дональда і Меланії Трамп. Частина користувачів соцмереж запевняє, що поруч із президентом була не справжня перша леді, а її двійник. Хвилю обговорень підхопили після їхнього виїзду до Мар-а-Лаго 13 березня.

Інтернет-користувачі традиційно взялися "аналізувати" зовнішність Меланії — від рис обличчя до манери рухатися. Особливо багато коментарів викликали великі темні окуляри, через які в мережі знову почали писати, що це нібито не Меланія, а дублерка. Дехто прямо заявляв, що "справжню" дружину Трампа давно не показують на публіці, а замість неї періодично з’являється інша жінка.

Дональд Трамп і Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Насправді ця історія не нова. Теорія про "підміну" Меланії Трамп гуляє інтернетом ще з 2017 року і регулярно повертається щоразу після її публічних виходів. Раніше хвилі таких чуток уже здіймалися під час першого президентського терміну Трампа, а також знову спалахували у 2024 році, коли Меланія з’явилася на виборчій дільниці в темних окулярах.

Прихильники цієї теорії зазвичай посилаються на одні й ті самі "аргументи". Мовляв, у різні дні Меланія виглядає інакше, має іншу міміку або тримається більш відсторонено. Але жодних переконливих доказів існування двійниці так і не з’явилося. Медіа раніше неодноразово називали цю версію безпідставною змовницькою теорією, яка "живе" переважно за рахунок вірусних постів.

Окремо увагу до цієї теми свого часу підігріла і одна фраза самого Дональда Трампа, коли він, представляючи дружину, наголосив, що Меланія "прямо тут". Для прихильників конспірології це стало ще одним приводом для фантазій.

