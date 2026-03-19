"Тест на виживання не тільки для США": Портников назвав головні загрози від продовження війни на Близькому Сході

США можуть знову зіштовхнутись з багаторічним і непотрібним протистоянням

Президент США Дональд Трамп, розпочинаючи війну на Близькому Сході, сподівався на швидкий успіх, якого не сталось. Тепер Америка може втягнутись у довготривалі бойові дії, які матимуть непередбачувані наслідки не тільки для решти світу, але й для самих Сполучених Штатів.

Це й стане перевіркою на міцність для цивілізованого світу і дуже важливо, щоб вона не закінчилась Третьою світовою війною. Про це у своєму відео розповів український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников.

"Стає абсолютно очевидним, що коли Трамп ухвалив рішення про знищення терористичного режиму іранських аятол, він не мав жодного поняття про те, як буде розвиватися ситуація. Спирався на некомпетентні прогнози щодо швидкого закінчення війни з Іраном і готовності іранців до домовленостей зі Сполученими Штатами в разі ліквідації Алі Хамеї. І тепер, коли реальність виявилася абсолютно далекою від очікувань, просто не усвідомлює, що йому робити", — сказав Портников.

За його словами, зараз очільник Білого дому кожного дня ухвалює нові рішення, які погіршують становище. Таким чином, Трамп робить ті самі помилки, які вже були зроблені за перші 20 днів конфлікту.

"І якщо наступні 20 днів пройдуть із таким саме коефіцієнтом нерозуміння ситуації, як і попередні, можна буде констатувати, що Сполучені Штати увійдуть у багатомісячну або навіть багаторічну війну на Близькому Сході", — наголосив журналіст.

Віталій Портников

За його словами, ця війна буде супроводжуватись світовою кризою в економіці, енергетиці та і безпеці. Наслідки від неї будуть непередбачуваними не тільки для України та європейських країн, але й для самих Сполучених Штатів.

"Це буде той самий тест на виживання цивілізованого світу, який обов'язково мав відбутися під час другого перебування Дональда Трампа в овальному кабінеті. І зараз дуже важливо, щоб цей тест не закінчився Третьою світовою війною з ймовірним використанням ядерної стратегічної зброї ворогами, які тільки будуть радіти послабленню можливостей Сполучених Штатів і відсутністю розуміння ситуації у головах тих, хто очолює цю країну в момент найбільш серйозних випробувань в її новітній історії", — підкреслив Портников.

