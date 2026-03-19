"Тест на выживание не только для США": Портников назвал главные угрозы от продолжения войны на Ближнем Востоке

США могут снова столкнуться с многолетним и ненужным противостоянием

Президент США Дональд Трамп, начиная войну на Ближнем Востоке, надеялся на быстрый успех, которого не произошло. Теперь Америка может втянуться в длительные боевые действия, которые будут иметь непредсказуемые последствия не только для остального мира, но и для Соединенных Штатов.

Это и станет проверкой на прочность для цивилизованного мира и очень важно, чтобы она не закончилась Третьей мировой войной. Об этом в своем видео рассказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

"Становится совершенно очевидным, что когда Трамп принял решение об уничтожении террористического режима иранских аятолл, он не имел никакого понятия о том, как будет развиваться ситуация. Опирался на некомпетентные прогнозы относительно скорого окончания войны с Ираном и готовности иранцев к договоренностям с Соединенными Штатами в случае ликвидации Али Хамеи ". И теперь, когда реальность оказалась абсолютно далека от ожиданий, просто не осознает, что ему делать", — сказал Портников.

По его словам, сейчас глава Белого дома каждый день принимает новые решения, которые ухудшают положение. Таким образом, Трамп совершает те же ошибки, которые уже были сделаны за первые 20 дней конфликта.

"И если следующие 20 дней пройдут с таким же коэффициентом непонимания ситуации, как и предыдущие, можно будет констатировать, что Соединенные Штаты войдут в многомесячную или даже многолетнюю войну на Ближнем Востоке", — подчеркнул журналист.

Виталий Портников

По его словам, эта война будет сопровождаться мировым кризисом в экономике, энергетике и безопасности. Последствия от нее будут непредсказуемы не только для Украины и европейских стран, но и для Соединенных Штатов.

"Это будет тот же тест на выживание цивилизованного мира, который обязательно должен был состояться во время второго пребывания Дональда Трампа в овальном кабинете. И сейчас очень важно, чтобы этот тест не закончился Третьей мировой войной с вероятным использованием ядерного стратегического оружия врагами, которые только будут радоваться ослаблению возможностей Соединенных Штатов и отсутствию понимания ситуации в умах тех, кто возглавляет эту страну в момент наиболее серьезных испытаний в ее новейшей истории", — подчеркнул Портников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первыми заявлениями. Он говорил о базах США, новых фронтах и грозил местью.