Росіяни виють про контратаки ЗСУ: чому це тривожний сигнал для українців

Ворог поширює чутки про нібито "наступ" Сил оборони

Росіяни все частіше заявляють про контратаки українських сил на фронті. Подібні заяви російських військових блогерів мають на меті виправдати порушення режиму припинення вогню з боку РФ. Водночас певні контратакувальні дії з боку ЗСУ мають місце.

"Телеграф" попросив пояснити, що відбувається на полі бою, військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка та речника Української добровольчої армії Сергія Братчука. Обидва експерти згодні, що перелому на фронті нема.

Перелому нема, але йдуть інтенсивні контратакувальні дії, — Коваленко

Він нагадав, що ще з кінця січня розпочалися контратаки українських сил на півдні України: Дніпропетровщина, Запорізька область. Основний напрям наших контратакувальних дій був там.

"В принципі, контратаки зараз відбуваються на Лиманському напрямі, в районі Ямпіль, в районі Кар'єра, (там є крейдовий кар'єр). І також вздовж цієї лінії боєзіткнення на півдні можна спостерігати контратакувальні дії. Тому так, це відповідає, можна сказати, дійсності, що ми зараз контратакуємо", — зазначив Коваленко.

Водночас про те, наскільки контратакувальні дії успішні, який рівень заглиблення, зараз говорити не можна. Інформація про це офіційно не озвучується, але відповідні просування дійсно є, каже оглядач в ексклюзивному коментарі "Телеграфу".

"Тобто про перелом все ж говорити поки рано, але просування вже є. Це не перелом, це саме контратакувальні дії. Тобто є різниця: контратака — контрнаступ. А це локальні контратакувальні дії тактичного характеру", — резюмував Коваленко.

Росіяни створюють собі алібі, — Братчук

Речник Української добровольчої армії вважає, що заяви російської сторони про начебто масові контратаки Збройних сил України мають на меті забезпечити РФ "алібі". Так звані "воєнблогери" створюють інформаційне поле, щоб потім звинувачувати Україну в порушенні "перемир'я", каже він "Телеграфу".

"Тому, звичайно, все це не відповідає дійсності. Україна проводить оборонну операцію і, відповідно, адекватно реагує на ті штурмові спроби, які ворог здійснює на тих чи інших позиціях. Це стовідсотково. Тобто, фактично, росіяни собі створюють інформаційне алібі, виправдовуючи свої дії, начебто, що це не вони атакують, а це Сили оборони, їх атакують і вони змушені відбиватися. Так що повна нісенітниця", — пояснив Братчук.

Що кажуть російські військові блогери про ситуацію на фронті

Один з російських каналів, що публікує зведення з фронту, 11 травня заявив, нібито окупанти "продовжують дотримуватися режиму припинення вогню", а ось Сили оборони України нібито контратакують. Пишуть, що ЗСУ нібито проводять контратакувальні дії на фронті у Запорізькій та Донецькій областях.

Як розповідав "Телеграф", міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що позиції України зміцнилися, адже створено нову реальність на полі бою.