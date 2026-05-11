Хворих немає, але… Що з українцями на лайнері, де спалах хантавірусу

У МЗС постійно контролюють ситуацію

Одного з українців, який перебував на лайнері "MV Hondius", де зафіксовано спалах хантавірусу, евакуюють до Нідерландів. Інші четверо залишаються на борту.

Про це повідомили "Телеграфу" джерела в МЗС. Зазначається, що наразі в громадян України не виявлено ознак хвороби.

"За інформацією оператора судна, четверо громадян України залишаться на борту у складі екіпажу для забезпечення переходу судна до Нідерландів. Після прибуття їх планується направити до медичного закладу для проходження карантину", — кажуть у міністерстві.

Хантавірус переносять гризуни

Нагадаємо, що круїзний лайнер прибув до Канарських островів 9 травня. Вже у неділю, 10 травня, почали евакуйовувати пасажирів з понад 20 країн. Людей у захисних костюмах переправляли на берег малими човнами, а потім розвозили по домівках урядовими та військовими літаками.

Відомо, що з початку спалаху хантавірусу загинули троє людей, п'ятеро заражені. Наразі усіх, хто був на лайнері, переведено в режим карантину.

Для довідки

Хантавірус — це вірус, який може заражати людей та тварин. Він проявляється переважно геморагічною гарячкою з нирковим синдромом, іноді може стати причиною смерті.

Як передається хантавірус

Зазвичай передається через вдихання часток екскрементів гризунів і між людьми майже не поширюється. Втім, вірус Андес, виявлений на судні, у рідкісних випадках може передаватися від людини до людини. Симптоми з'являються від одного до восьми тижнів після зараження.

