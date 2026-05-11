Россияне воют о контратаках ВСУ: почему это тревожный сигнал для украинцев

Враг распространяет слухи о якобы "наступлении" Сил обороны

Россияне все чаще заявляют о контратаках украинских сил на фронте. Подобные заявления российских военных блогеров имеют целью оправдать нарушения режима прекращения огня со стороны РФ. В то же время, определенные контратакующие действия со стороны ВСУ имеют место.

"Телеграф" попросил объяснить происходящее на поле боя военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление"Александра Коваленко и представителя Украинской добровольческой армии Сергея Братчука. Оба эксперта согласны, что перелома на фронте нет.

Перелома нет, но идут интенсивные контратакующие действия — Коваленко

Он напомнил, что с конца января начались контратаки украинских сил на юге Украины: Днепропетровщина, Запорожская область. Основное направление наших контратакующих действий было там.

"В принципе, контратаки сейчас происходят на Лиманском направлении, в районе Ямполь, в районе Карьера, (там есть меловой карьер). И также вдоль этой линии боестолкновения на юге можно наблюдать контратакующие действия. Поэтому да, это соответствует, можно сказать, действительности, что мы сейчас контратакуем", — отметил Коваленко.

Александр Коваленко. Фото: uatv ua

В то же время о том, насколько контратакующие действия успешны, каков уровень углубления, сейчас говорить нельзя. Информация об этом официально не озвучивается, но соответствующие продвижения действительно есть, говорит обозреватель в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

"То есть о переломе все же говорить пока рано, но продвижение уже есть. Это не перелом, это именно контратакующие действия. То есть, существует разница: контратака — контрнаступление. А это локальные контратакующие действия тактического характера", — резюмировал Коваленко.

Россияне создают себе алиби, — Братчук

Представитель Украинской добровольческой армии считает, что заявления российской стороны о якобы массовых контратаках Вооруженных сил Украины преследуют цель обеспечить РФ "алиби". Так называемые "военблогеры" создают информационное поле, чтобы затем обвинять Украину в нарушении "перемирия", говорит он "Телеграфу".

"Поэтому, конечно, все это не соответствует действительности. Украина проводит оборонную операцию и, соответственно, адекватно реагирует на те штурмовые попытки, которые враг предпринимает на тех или иных позициях. Это стопроцентно. То есть, фактически, россияне себе создают информационное алиби, оправдывая свои действия, якобы, что это не они атакуют, а это силы обороны, их атакуют и они вынуждены отбиваться. Так что полная чушь", — объяснил Братчук.

Сергей Братчук. Фото: Анна Стешенко

Что говорят российские военные блогеры о ситуации на фронте

Один из российских каналов, публикующий сводку с фронта, 11 мая заявил, якобы оккупанты "продолжают соблюдать режим прекращения огня", а вот Силы обороны Украины якобы контратакуют. Пишут, что ВСУ якобы совершают контратакующие действия на фронте в Запорожской и Донецкой областях.

Как россияне представляют ситуацию на фронте 11 мая. Фото: скриншот

Как рассказывал "Телеграф", министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что позиции Украины укрепились, так как создана новая реальность на поле боя. Между тем, в России происходят "новые, очень интересные процессы" — и не только в экономике.