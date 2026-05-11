У Росії йдуть "цікаві" процеси, а Україна закриває небо, - Сибіга

Європа відіграє нову роль у миротворчому треку

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що позиції України зміцнилися, адже створено нову реальність на полі бою. Водночас у Росії відбуваються "нові, дуже цікаві процеси" — і не лише в економіці.

Про це Сибіга заявив перед зустріччю міністрів закордонних справ у Брюсселі, передає кореспондентка "Телеграфа" Ольга Кирилова. За словами очільника МЗС, Україна змогла пройти найважчу зиму, звісно, за допомогою наших міжнародних партнерів.

Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Стабілізація фронту та закриття неба

"І на полі бою ми стабілізували фронт і також перебуваємо в позиції, коли закриваємо небо. Якщо говорити про дрони, то зараз ми можемо збивати до 90% повітряних об’єктів, якими росіяни нас атакують. Також ми проводимо дуже ефективні спеціальні далекобійні санкційні заходи, і вони працюють", — каже Сибіга.

У Росії відбуваються нові процеси

Він додав, що також спостерігаються цікаві процеси у Росії. Це є сигналом того, що тиск на країну-агресора має тривати.

Ми також помітили нові, дуже цікаві процеси в Росії — не лише в економіці, тож ми стежимо за ними. І для нас це також сигнал продовжувати тиск на Росію, Андрій Сибіга

За його словами, в ході зустрічі він планує обговорити зі своїми колегами нові пакети санкцій проти РФ та мирні зусилля. Київ намагається використовувати будь-яку можливість, щоб наблизити мир.

Нова роль Європи у мирних зусиллях

"Чому я згадав про імпульс — ми можемо говорити про нову роль Європи. Так, у нас є основний трек мирних переговорів під лідерством США, і нам потрібен цей напрямок, нам потрібне лідерство США, але Європа також може відіграти свою роль … Ми говоримо не про альтернативні мирні переговори, мирний чи дипломатичний трек, а про їх доповнення", — пояснив Сибіга.

Україна не підтримує кандидатуру Шредера як перемовника з Росією від ЄС

Київ не підтримує кандидатуру колишнього німецького канцлера Герхарда Шредера, яку запропонувала Росія, як переговорника від ЄС, сказав Сибіга. За його словами, є "багато інших достойних лідерів", які можуть виконувати цю функцію.

Путін та Шредер. Фото: dw.com

До цього проти кандидатури Шредера висловилася голова євродипломатії Кая Каллас. Вона наголосила, що Герхард Шредер є відомим лобістом російських компаній, тому не дивно, що глава РФ Володимир Путін бажав би, щоб переговорником від Євросоюзу виступав саме він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін хоче, щоб перемовником від ЄС має бути особа, яка "не наговорила гидоти" про Росію. Він запропонував Герхарда Шредера, який є особистим другом глави Кремля. Він очолював раду директорів компанії Nord Stream 2 AG, створену для спорудження системи транспортування газу до Європи через "Північний потік-2".