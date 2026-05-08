Трамп оголосив перемирʼя між Україною та РФ: як відреагував Зеленський та коли почне діяти

За словами лідера, Київ та Москва нібито погодились

Президент США Дональд Трамп оголосив триденне перемир'я між Україною та Росією. Воно починається 9 травня та триватиме до 11 травня.

Про це голова Білого дому повідомив у Truth Social. За його словами, за цей час також має відбутись обмін полоненими.

"Я радий оголосити про введення ТРИДЕННОГО ПЕРЕМИР’Я (9, 10 та 11 травня) у конфлікті між Росією та Україною", — написав Трамп.

Американський лідер наголосив, що це перемир’я передбачатиме припинення всіх бойових дій, а також обмін 1000 військовополонених з кожної з країн.

"Цей запит було зроблено безпосередньо мною, і я дуже ціную його схвалення президентом Путіним та президентом Володимиром Зеленським. Сподіваюся, це початок кінця дуже довгої, смертоносної та важкої війни", — йдеться у повідомленні.

Пост Трампа

Цікаво, що Трамп наголосив, що 9 травня в Росії — це День перемоги, хоча Україна його й не відзначає в цю дату, наша держава також дотична до завершення Другої світової.

Що відповіли в Україні та Росії

Президент Володимир Зеленський вже відповів, що Україна прийняла пропозицію Трампа та готова до перемир'я.

"Сьогодні в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони ми отримали згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня", — сказав український лідер.

Окрім того, Україна офіційно дозволила Росії провести парад на 9 травня. Зеленський вже підписав відповідний указ.

Указ президента

Зауважимо, що наразі російська сторона не підтверджувала повідомлення Трампа ні про перемир'я, ні про обмін полоненими.

Нагадаємо, що Росія вже пригрозила Україні ударами "у відповідь", якщо Київ атакує країну 9 травня. Адже на цей день Кремль запропонував запровадити перемир'я.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Україні не варто бити по Москві 9 травня.