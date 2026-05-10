"Україна для тебе закрита": у мережі рознесли Олега Винника за виправдання російської мови та захист Приходько

Співак у новому інтерв'ю розмовляв російською

Колись "повелитель вовчиць", а тепер герой російськомовних інтерв’ю з Німеччини, Олег Винник знову голосно нагадав про себе. Щоправда, не новими піснями чи концертами, а дивними заявами про мову, виправданнями російськомовних артистів і заявами про три інсульти, які він пережив. Але українці швидко нагадали йому, що на нашу сцену він вже не повернеться.

В інтерв’ю Наталії Влащенко співак уперто говорив російською мовою та видав кілька тез, після яких коментарі просто вибухнули сарказмом. Зокрема, Винник заявив, що не мова винна у війні, а також фактично став на захист Анастасії Приходько, яка заявляла, що говорить "київською російською".

Українці таку "філософію" не оцінили. У мережі йому масово пишуть: "І ще хтось ходить на його недоконцерти???", "Україна для тебе закрита", "Він просто в середовищі рашистів тусується", "Виходячи з цієї логіки, треба захищати російськомовне населення?", а дехто прямо заявив, що після таких слів логіка артиста звучить як виправдання російських наративів про "захист російськомовних".

Українці критикують Винника. Фото: Telegram

Не пропускають і помітні зміни у зовнішності Винника. Співак зізнався, що набрав 16 кілограмів через "виснажливий графік" і нерегулярне харчування.

Олег Винник. Фото: скріншот з відео

До слова, в цьому ж інтерв’ю співак знову говорив про проблеми зі здоров’ям. За словами артиста, він пережив три мікроінсульти: два сталися ще до великої війни, а ще один — уже після початку вторгнення. Винник розповів, що один із нападів стався приблизно у 2019 році — тоді в нього навіть перекосило частину обличчя, але він не звернув на це уваги

Також артист заявив, що лікарі пізніше повідомили йому про перенесений серцевий напад, про який він навіть не знав. Окрім цього, Винник запевняє, що на початку великої війни займався волонтерством у Європі та шукав автомобілі для українських військових

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Олега Винника зараз. Він намагається будувати кар'єру, але говорить російською.