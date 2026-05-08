Відростив бороду і посивів: як зараз виглядає "краш" із "Холостячки" Тригубенко

Українки просто сходили з розуму від нього 6 років тому

Після участі у романтичному реаліті "Холостячка" з Ксенією Мішиною фіналіст Олексій Тригубенко став одним із найвідоміших учасників та справжнім фаворитом українок. Глядачки захоплювалися його стриманістю, харизмою та зовнішністю. Тепер, через 6 років, чоловік змінився до невпізнаваності.

Бізнесмен відростив бороду і змінив зачіску. Новим відео Тригубенко поділився на своїй сторінці в Інстаграм.

Олексій дійшов до фіналу проєкту, однак у результаті акторка обрала Олександра Еллерта. Попри це, саме Олексій для багатьох глядачок став головним "крашем" шоу — у соцмережах його називали "справжнім чоловіком", а також захоплювалися його зовнішністю, спокійною поведінкою та вчинками.

Тепер Олексій Тригубенко опублікував нове відео в Instagram, у якому постав уже в зовсім іншому стилі. Чоловік відростив густу бороду, в якій помітна сивина, а сам образ став більш брутальним і стриманим. У ролику бізнесмен розповідає про "факап", який стався у його бізнесі.

Після шоу Тригубенко не став активно будувати телевізійну чи блогерську кар’єру. Він веде соцмережі, де іноді ділиться особистими моментами. Зокрема, у липні 2023 року у нього народився син Марк. Бізнесмен рідко показує сина в соцмережах. Однак про дружину "краша" українок не відомо нічого — є лише інформація, що її звати Оля.

