"Так, як тато, не заспіває ніхто": Квітослава Гіга відреагувала на критику довкола концерта пам'яті батька

Наталія Дума
Степан Гіга та його діти, співачка Фіїнка Новина оновлена 08 травня 2026, 18:14
Донька артиста вважає, що переспівати Гігу не зможе ніхто

Донька легендарного українського артиста Степана Гіги — Квітослава Гіга — прокоментувала хвилю критики, яка з’явилася після концерту пам’яті її батька у київському "Палаці спорту". Вона зізналася, що захід став дуже емоційним для родини та шанувальників творчості артиста.

За словами Квітослави, концерт зібрав велику кількість людей, які прийшли вшанувати пам’ять співака та вкотре почути його пісні у новому виконанні. "Це було надзвичайно зворушливо. Так, як виконував свої пісні тато, уже не заспіває ніхто, бо він був унікальним артистом", — зазначила донька музиканта.

Також Квітослава відреагувала на обговорення в соцмережах, де деякі користувачі розкритикували окремі номери концерту. Найбільше дискусій викликало виконання пісні "Вівтар" у виконанні FIЇNKA та Нікіти Кісельова. Водночас Артем Пивоваров підкорив публіку виконанням легендарної пісні "Яворина".

Втім донька артиста наголосила, що усі учасники концерту виконували пісні у власному стилі. Вона зазначила, що весь концерт був дуже зворушливим.

Раніше "Телеграф" розповідав, як пройшло прощання зі Степаном Гігою. Легендарний артист спочиває на 75-му полі Личаківського кладовища.

