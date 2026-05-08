"Так, як тато, не заспіває ніхто": Квітослава Гіга відреагувала на критику довкола концерта пам'яті батька

Донька артиста вважає, що переспівати Гігу не зможе ніхто

Донька легендарного українського артиста Степана Гіги — Квітослава Гіга — прокоментувала хвилю критики, яка з’явилася після концерту пам’яті її батька у київському "Палаці спорту". Вона зізналася, що захід став дуже емоційним для родини та шанувальників творчості артиста.

Про це донька артиста розповіла в інтерв'ю "Телеграфу: "Квітослава Гіга про втрату батька, про концерт памʼяті та про цінну пораду від Степана Гіги: "Цей біль не мине ніколи"".

За словами Квітослави, концерт зібрав велику кількість людей, які прийшли вшанувати пам’ять співака та вкотре почути його пісні у новому виконанні. "Це було надзвичайно зворушливо. Так, як виконував свої пісні тато, уже не заспіває ніхто, бо він був унікальним артистом", — зазначила донька музиканта.

Також Квітослава відреагувала на обговорення в соцмережах, де деякі користувачі розкритикували окремі номери концерту. Найбільше дискусій викликало виконання пісні "Вівтар" у виконанні FIЇNKA та Нікіти Кісельова. Водночас Артем Пивоваров підкорив публіку виконанням легендарної пісні "Яворина".

Діти Степана Гіги. Фото: instagram.com/kvitoslavagiga

Втім донька артиста наголосила, що усі учасники концерту виконували пісні у власному стилі. Вона зазначила, що весь концерт був дуже зворушливим.

Раніше "Телеграф" розповідав, як пройшло прощання зі Степаном Гігою. Легендарний артист спочиває на 75-му полі Личаківського кладовища.