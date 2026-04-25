Радикальное решение относительно забронированных: какая идея есть у Минобороны и по кому может ударить

Некоторые предложения воспринимают скептически

В рамках реформирования мобилизации почти со всех украинцев могут снять бронирование. Количество предприятий, которые будут иметь статус критических, может уменьшиться.

Об этом Юлия Забелина, политическая обозревательница, журналистка рассказала в эфире Radio NV. По ее словам, некоторые идеи Минобороны по бронированию в реформировании воспринимаются скептически.

Однако оно точно будет пересматриваться, что будет предусматривать снятие с украинцев брони. Планируется, что забронированными останутся только работающие на предприятиях обороны. То есть, возможно уменьшение количества предприятий с бронированием.

Какие еще планируются изменения в мобилизации:

Снятие всех с розыска.

Набирать людей по возрасту — в армии нужны молодые люди 25+ или специалисты.

Установите четкие сроки службы с возможностью демобилизации. Это одно из требований президента Владимира Зеленского

Кроме того, журналистка рассказала, что в работе ТЦК и в том, чтобы там все осталось как есть, заинтересовано огромное количество людей в разных структурах. Именно они "вставляют палки в колеса" команде министра обороны Михаила Федорова. Он считает, что к мобилизации нужно больше привлекать полицейских, но против их привлечения выступает глава МВД Игорь Клименко.

У кого сейчас в Украине есть бронирование

По состоянию на апрель 2026 года в Украине забронировано более 1,3 миллиона работников. Бронированию подлежат:

Организации государственной власти — госслужащие категории "А", "Б" и "В", сотрудники Национальной полиции, ГСЧС, НАБУ, ДБР, БЭБ, прокуратуры и судов.

Критические предприятия – оборонно-промышленный комплекс (производители оружия, боеприпасов и техники), энергетика, связь и ИТ, медицина и фармация, транспорт и агросектор (предприятия, обеспечивающие логистику и продовольственную безопасность).

