Росія не обмежиться Донбасом. Клімкін пояснив, що буде перемогою для Кремля у війні

Наразі Москва не планує зупинятись

Вимоги Росії віддати їй весь український Донбас — це передумови до припинення вогню, але на цьому Кремль не зупиниться. Адже риторика Москви вже давно продемонструвала, що насправді для Росії буде перемогою.

Про це розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Radio NV. За його словами, основні цілі Кремля — це не тільки повна окупація Донбасу.

"Кремль прагне контролювати Україну. Ця риторика ніяк не змінилась. Путін та його оточення вважають Україну своєрідною "неправильною Росією", контроль над якою треба повернути", — каже Клімкін.

Він пояснює, що умова віддати Донбас — це шлях до припинення вогню, але цього буде замало для більш-менш сталої мирної угоди. Для України мир, справжній мир, можливий лише тоді, коли Київ матиме розуміння безпекової допомоги від партнерів.

Донбас на карті

"Причому не тільки те, що написано чорним по білому, а в першу чергу чітке розуміння, які гроші, яку зброю ми власне будемо отримувати. Оскільки в гарантії безпеки такого класичного ґатунку зараз ніхто особливо не вірить", — додає ексміністр.

За словами Клімкіна, в Росії наразі ж питання миру — це питання того, як відновиться економіка після зняття санкцій. Кремль розглядає варіанти відновлення транзиту через Україну, але цього не озвучують на офіційних переговорах.

"Для Кремля критична історія — це показати свою перемогу, отримати більше території, перезавантажити українську політичну систему і отримати якісь запевнення, що Україна не буде частиною західного простору. Це включає не тільки НАТО, а однозначно Європейський Союз", — каже ексміністр.

Резюмуючи він додав, що мета Кремля дуже проста — відсікти Україну від Заходу, політично перезавантажити, повернути хоча б частину контролю. А також отримати Донбас.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Путін блокує інтернет в Росії.