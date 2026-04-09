Путін оголосив "великоднє перемирʼя": коли почне діяти

Росіяни оголосили "режими тиші" навіть не на 2 дні

Російський глава Володимир Путін оголосив нібито великоднє перемирʼя. Воно почне діяти у суботу, 11 квітня.

Відповідне повідомлення публікують росЗМІ. Зауважимо, що днями раніше український президент Володимир Зеленський запропонував Росії формат перемирʼя на Великдень. Проте у РФ довгий час залишали без відповіді цю пропозицію.

У вечір четверга, 9 квітня, у Кремлі повідомили про оголошення нібито перемирʼя, яке триватиме до кінця доби 12 квітня.

"Москва розраховує, що українська сторона наслідуватиме приклад РФ з великоднім перемир'ям. Путін дав вказівки ЗС РФ зупинити бойові дії на період великоднього перемир'я, але бути готовими відповідати супротивникові", — йдеться у повідомленні ЗМІ.

Чи були раніше перемир'я на Великдень

Фактично з початку повномасштабного вторгнення Росії її лідер Володимир Путін пропонував перемир'я на Великдень лише раз у 2025 році. До цього попередні роки ініціатором виступав не Кремль, до прикладу, у 2023 та 2024 ООН пропонувала Росії режим тиші.

У 2025 перемир'я мало тривати з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. За пропозицією Путіна, на яку погодилась Україна, мали зупинитись усі бойові дії на фронті. Однак насправді Росія порушила оголошене нею ж "великоднє перемир'я" більше 2 тисяч разів.

