Россия не ограничится Донбассом. Климкин объяснил, что будет победой для Кремля в войне

Пока Москва не планирует останавливаться

Требования России отдать ей весь украинский Донбасс — это предпосылки для прекращения огня, но на этом Кремль не остановится. Ведь риторика Москвы уже давно продемонстрировала, что действительно для России будет победой.

Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Радио NV. По его словам, основные цели Кремля – это не только полная оккупация Донбасса.

"Кремль стремится контролировать Украину. Эта риторика никак не изменилась. Путин и его окружение считают Украину своеобразной "неправильной Россией", контроль над которой нужно вернуть", — говорит Климкин.

Он объясняет, что условие отдать Донбасс — это путь к прекращению огня, но этого будет маловато для более-менее устойчивого мирного соглашения. Для Украины мир, настоящий мир, возможен только тогда, когда у Киева будет понимание безопасности помощи от партнеров.

Донбасс на карте

"Причем не только то, что написано черным по белому, а в первую очередь четкое понимание, какие деньги, какое оружие мы, собственно, будем получать. Поскольку в гарантии безопасности такого классического сорта сейчас никто особо не верит", — добавляет экс-министр.

По словам Климкина, в России сейчас вопрос мира — это вопрос того, как восстановится экономика после снятия санкций. Кремль рассматривает варианты возобновления транзита через Украину, но это не озвучивается на официальных переговорах.

"Для Кремля критическая история — показать свою победу, получить больше территории, перезагрузить украинскую политическую систему и получить какие-то заверения, что Украина не будет частью западного пространства. Это включает не только НАТО, а однозначно Европейский Союз", — говорит экс-министр.

Резюмируя он добавил, что цель Кремля очень просто – отсечь Украину от Запада, а политически перезагрузить, вернуть хотя бы часть контроля. А также получить Донбасс.

