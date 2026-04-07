Два мільйони ухилянтів знімуть з розшуку? Арахамія розповів, що можуть змінити в мобілізації

Робота з нововведеннями триває

Реформа законодавчих змін до мобілізації перебуває на завершальному етапі й невдовзі буде представлена парламенту та суспільству. Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив голова фракції "Слуга народу", член комітету з нацбезпеки і оборони Давид Арахамія.

За словами нардепа, питання реформування мобілізації зараз перебуває в активній розробці міністра оборони Михайла Федорова.

– Він [Федоров] буде робити презентацію в комітеті, а потім це буде презентація для фракцій та груп, бо в його підході потрібні будуть зміни законодавчого поля. Там велика така певна реформа. Вони вже на завершальній стадії знаходяться, – зазначив Арахамія.

Голова фракції додав, що протягом місяця реформа вже буде представлена.

Що ж стосується нових, більш жорстких обмежень, зокрема для ухилянтів, то, на думку Арахамії, заходи впливу будуть варіюватися.

– Там є і поліпшення, і, напевне, погіршення. У нього [Федорова] певний новий баланс відбудовується як концепція. Там питання, наприклад, два мільйони людей у розшуку [ТЦК]. Там у нього з розшуку вони всі знімаються, але певна є процедура, що робити в подальшому. Тобто там є і популістичні речі, а з іншого боку є якісь речі, більш жорсткі. Тобто треба загалом дивитися на всю концепцію комплексно для того, щоб розуміти, як це буде працювати, – пояснив нардеп.

Крім того, за словами Арахамії, реформа за авторством Міноборони сприятиме зменшенню насильницьких дій проти військовослужбовців ТЦК, яких стає дедалі більше.

– Це якраз прямий сигнал до того, що треба рухатися швидше по реформі процесу мобілізації. Бо якщо нічого не зробити, будемо мати більше повторень таких випадків. На жаль. І вони стосуються як людей, які здійснюють призов, так і людей, яких безпосередньо призивають. Тому ми на годині запитань до уряду (орієнтовно пройде 11 квітня, – ред.) будемо питати безпосередньо Михайла Альбертовича, щоб він прискорив це питання і почав його реалізацію, – резюмував Давид Арахамія.

Що відомо про концепцію реформи Міноборони

Як раніше писав "Телеграф", нардепам із комітету з нацбезпеки вже презентували драфт законодавчих змін. Так, окрема робоча група в Міноборони аналізує потреби в наявній кількості заброньованих українців.

До ухилянтів після обʼєднання реєстрів будуть застосовані нові заходи примусу, однак ідея жорстких обмежень на кшталт блокування рахунків поки не має узгодженої підтримки. Окремо в Міноборони готують реформу ТЦК — їхній функціонал планують перевести в більш технічний формат із мінімізацією людського фактора та корупційних ризиків.

