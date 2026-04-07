Білик отримала дуже незвичне привітання на День народження та заінтригувала фанатів (відео)

Користувачі підозрюють, що замовити його міг Дмитро Коляденко

Українська співачка Ірина Білик, якій 6 квітня виповнилося 56 років, отримала на День народження нестандартне відеопривітання і одразу запустила хвилю здогадок серед фанатів. Артистка поділилася роликом у соцмережах, але не розкрила, хто стоїть за цим сюрпризом — і саме це підігріло інтерес.

Відповідне відео Білик виклала у Threads і запитала у підписників, хто, на їхню думку, вирішив привітати її таким чином. У ролику група людей у яскравих костюмах і святкових атрибутах передає привітання у характерному стилі персоналізованих замовних роликів.

Користувачі почали масово вгадувати, хто ж замовив таке привітання. Серед "підозрюваних" називали EL Кравчук, Alekseev та Діма Коляденко — усі вони пов’язані з Білик особистими або творчими історіями. Однак сама співачка швидко відреагувала і спростувала ці версії.

На цьому фантазія підписників не зупинилася. У коментарях також згадували Олександра Пономарьова та Андрія Бєднякова. А хтось пішов ще далі і пожартував, що це "той самий черговий колишній під вікном о п’ятій ранку" — цей коментар швидко розлетівся лайками.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про колишніх чоловіків Ірини Білик. Один із них пішов захищати Україну.