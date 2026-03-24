Стерненка знову намагалися вбити: що відомо і скільки вже було замахів

Кілером був виходець із тимчасово окупованої частини території Донецької області

Служба безпеки України успішно ліквідувала кілера Головного розвідувального управління РФ (ГРУ) та затримала його спільників — членів агентурно-бойової групи. Вони готували резонансні вбивства в Україні, зокрема, активіста та блогера Сергія Стерненка.

Спецоперацію особисто координував перший заступник Голови СБУ Олександр Поклад. Зазначається, що кілер зі зброєю чинив опір під час затримання. Понад 10 інших учасників взято під варту. Про це 24 березня було повідомлено у пресслужбі СБУ.

"Як встановило розслідування, фігуранти готували вбивства відомих людей у різних регіонах нашої держави. Серед них – радник Міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко, а також росіянин Ілля Богданов , який з 2014 року воює за Україну", — йдеться у матеріалі.

Затримання. Фото: СБУ

Для скоєння вбивств зловмисники відстежували адреси та маршрути пересування військових та публічних осіб, потім відправляли зібрані дані керівнику групи (резиденту). Ним виявився завербований ГРУ РФ судовий експерт із Полтави, який узагальнював розвідінформацію та "звітував" на російській спецслужбі.

Було встановлено, що кілером був вихідець із тимчасово окупованої частини території Донецької області. Там він пройшов бойову підготовку на базі ГРУ Росії та згодом був переправлений на підконтрольну Україні територію. Він мав виготовити саморобні вибухові пристрої та закласти їх під автомобілі своїх жертв. У разі "невдалого" підриву кілер отримав вказівку від куратора з Росії розстрілювати постраждалих.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси, диктофони, комп’ютерну техніку та камери відеоспостереження з доказами роботи на російські спецслужби.

Успіху в цій операції вдалося досягти, зокрема, завдяки агентурному проникненню до лав ворога та активній роботі контррозвідників УСБУ у Полтавській області, комплексу оперативно-бойових заходів на тимчасово окупованій території. Зазначається, що служби вже були виведені на підконтрольну Україні територію та перебувають у безпеці.

Затриманим було повідомлено про підозру:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення або розміщення ЗСУ або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах військового стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (підготовка до терористичного акту, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами).

Наразі затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

При цьому український активіст і блогер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі у відповідь на цю новину зазначив, що з ним все гаразд.

Напади на Стерненка

За роки своєї діяльності активіст Сергій Стерненко неодноразово зазнав нападів і на його життя робили замахи. За останні 8 років було вже кілька таких випадків:

Лютий 2018 — біля будинку на Стерненка напали двоє невідомих із предметом, схожим на биту. Активіст отримав різану рану стегна, струс мозку та забій грудної клітки. Нападники втекли, пошкодивши його автомобіль.

— біля будинку на Стерненка напали двоє невідомих із предметом, схожим на биту. Активіст отримав різану рану стегна, струс мозку та забій грудної клітки. Нападники втекли, пошкодивши його автомобіль. Травень 2018 (1 травня) — постріл у потилицю біля будинку. Нападник — 39-річний Абзал Баймукашев, стріляв із переробленого стартового пістолета. Був затриманий та заарештований на 60 діб.

— постріл у потилицю біля будинку. Нападник — 39-річний Абзал Баймукашев, стріляв із переробленого стартового пістолета. Був затриманий та заарештований на 60 діб. Травень 2018 (24 травня) – напад двох зловмисників. У ході опору Стерненко поранив одного з них ножем, що призвело до смерті. Другого нападника також було затримано; обидва отримали тілесні ушкодження.

– напад двох зловмисників. У ході опору Стерненко поранив одного з них ножем, що призвело до смерті. Другого нападника також було затримано; обидва отримали тілесні ушкодження. Березень 2025 — після вбивства активіста Дем’яна Ганула Стерненко заявив про стеження за собою.

— після вбивства активіста Дем’яна Ганула Стерненко заявив про стеження за собою. Травень 2025 (1 травня) — замах з вогнепальною зброєю; нападника було затримано на місці співробітниками СБУ. Активіст не отримав загрози життю завдяки оперативній реакції спецслужб.

При цьому сам Сергій Стерненко пов’язував замах на своє життя із вбивством одеського активіста Дем’яна Ганула та вбивством Ірини Фаріон. Він казав, що ці інциденти розглядають як частину ширшої кампанії щодо усунення активістів та громадських діячів, можливо організованої ворожими спецслужбами.

Хто такий Сергій Стерненко

Відомий громадський діяч та волонтер. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Стерненко приєднався до територіальної оборони Києва. Він веде популярний YouTube-канал і активно займається збиранням коштів на потреби ЗСУ. Зокрема Стерненко організував програму "Небесний русоріз", зібравши близько 70 мільйонів гривень на дрони, призначені для знищення російських розвідувальних безпілотників. У той же час Стерненко був фігурантом одразу кількох кримінальних справ і навіть сидів у СІЗО.

Як повідомляв "Телеграф", у листопаді 2024 року Стерненко взяв участь у зустрічі волонтерів та представників громадськості з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Це сталося невдовзі після того, як активіст звернувся до головкому із претензіями через "злив" його особистих даних.

