Штраф або пару років у в’язниці? Як в Україні карають за підпал листя чи сміття

Можна втратити десятки тисяч грн

З приходом весни в Україні в приватному секторі почалось прибирання присадибних ділянок та городів. Зазвичай воно супроводжується спаленням сміття, листя та сухостою. Однак це є порушення закону, за яке можна отримати чималий штраф.

Як зазначає Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА, посилаючись на Конституцію, підпал сухостою чи листя — це адміністративна та кримінальна відповідальність. Загриміти у в'язницю за це також можна.

Розмір штрафів за спалювання становить від 3 060 до 6 120 грн. Якщо ж вогонь розвели на територіях природно-заповідного фонду — від 6 120 до 12 240 грн.

Підпал сухостою. Фото: ДСНС

Загалом, спалення листя чи сміття передбачає:

Адміністративну відповідальність. За статтею 77-1 КУпАП за випалювання рослинності — штраф від 3 060 до 6 120 грн для громадян. За ст. 82 КУпАП (спалювання відходів, до яких відносять листя) — від 340 до 1360 грн.

Кримінальна відповідальність. Якщо вогонь спричинив знищення лісів, пошкодження майна або загибель людей, передбачено штрафи від 91 800 до 153 000 грн або обмеження/позбавлення волі на 2-5 років (ст. 245 ККУ).

Якщо вогонь спричинив знищення лісів, пошкодження майна або загибель людей, передбачено штрафи від 91 800 до 153 000 грн або (ст. 245 ККУ). Найвищі штрафи запроваджено для посадових осіб — від 15 300 до 30 600 грн та за вогонь на територіях природно-заповідного фонду — від 6 120 до 12 240 грн.

Штрафи за спалення листя. Інфографіка: ШІ

Зауважимо, що порушенням закону вважається навіть спалення листя у себе на городі, у дворі тощо. Навіть підпал сухостою, сухого комишу передбачає адміністративну відповідальність.

Раніше "Телеграф" розповідав, до якого числа в Україні не можна ловити рибу, а то отримаєте штраф.