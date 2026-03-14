Штраф або пару років у в’язниці? Як в Україні карають за підпал листя чи сміття

Тетяна Крутякова
Новина оновлена 14 березня 2026, 17:21
Можна втратити десятки тисяч грн

З приходом весни в Україні в приватному секторі почалось прибирання присадибних ділянок та городів. Зазвичай воно супроводжується спаленням сміття, листя та сухостою. Однак це є порушення закону, за яке можна отримати чималий штраф.

Як зазначає Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА, посилаючись на Конституцію, підпал сухостою чи листя — це адміністративна та кримінальна відповідальність. Загриміти у в'язницю за це також можна.

Розмір штрафів за спалювання становить від 3 060 до 6 120 грн. Якщо ж вогонь розвели на територіях природно-заповідного фонду — від 6 120 до 12 240 грн.

Підпал сухостою
Підпал сухостою. Фото: ДСНС

Загалом, спалення листя чи сміття передбачає:

  • Адміністративну відповідальність. За статтею 77-1 КУпАП за випалювання рослинності — штраф від 3 060 до 6 120 грн для громадян. За ст. 82 КУпАП (спалювання відходів, до яких відносять листя) — від 340 до 1360 грн.
  • Кримінальна відповідальність. Якщо вогонь спричинив знищення лісів, пошкодження майна або загибель людей, передбачено штрафи від 91 800 до 153 000 грн або обмеження/позбавлення волі на 2-5 років (ст. 245 ККУ).
  • Найвищі штрафи запроваджено для посадових осіб — від 15 300 до 30 600 грн та за вогонь на територіях природно-заповідного фонду — від 6 120 до 12 240 грн.
Штрафи за спалення листя.
Зауважимо, що порушенням закону вважається навіть спалення листя у себе на городі, у дворі тощо. Навіть підпал сухостою, сухого комишу передбачає адміністративну відповідальність.

