Під покровом ночі та з тугою в серці. Як в Києві проходить прощання з патріархом Філаретом (репортаж Яна Доброносова)

Поховання заплановане на 22 березня

У п'ятницю, 20 березня, в Києві проходить прощання з почесним патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Труну з тілом патріарха привезли до входу до Михайлівського Золотоверхого монастиря.

На місці події вже побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. На церемонію прощання зібралось чимало служителів церкви та вірян.

Ховають Філарета у білій труні, яку до монастиря заносили самі служителі церкви. Церемонія прощання почалась під покровом ночі та була наповнена таїнством, що добре передають фото та відео.

Як виглядала труна з патріархом Філаретом. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Прощання з патріархом Філаретом. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Відомо, що прощання почалось з 20:00 20 березня та триватиме протягом 21 березня. Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня.

Труна з патріархом. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Труну з патріархом несуть до монастиря. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

На прощання зібралось багато служителів церкви. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Що відомо про патріарха Філарета

Він довгий час очолював Українську православну церкву Київського патріархату доти, доки Православна церква України не отримала визнання Вселенського патріарха Варфоломія. Після цього УПЦ КП припинила свою діяльність і було створено ПЦУ — Православну церкву України, яку очолив митрополит Єпіфаній.

Патріарх Філарет. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Філарет не прийняв цієї реформи. Однак його поважали серед ієрархів та віруючих Православної Церкви України. Патріарх довгі роки добивався визнання української церкви у православному світі.

Філарет помер від затяжної хронічної хвороби на 97 році життя, на 77 році чернецтва та 65 році архієрейства.

