Патріарх Філарет помер: яким був його шлях від Москви до автокефалії

Що відомо про його життя, діяльність і роль в історії української церкви

У віці 97 років помер Почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет (Михайло Денисенко). Причиною смерті стали наслідки загострення хронічних хвороб.

Про це 20 березня повідомили в пресслужбі Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ). У некролозі зазначено, що він помер на 77 році чернецтва та 65 році архієрейства.

Майбутній патріарх народився в 1929 році на Донеччині. Після закінчення школи вступив до Одеської духовної семінарії. Закінчив з відзнакою та вступив до Московської духовної академії.

Михайло Денисенко, 1946/ Вікіпедія

Монашество прийняв у 1950 році. Після закінчення, окрім обов'язків священника також викладав у семінарії в Москві. До Києва перевели у 1957 році на посаду інспектора Київської духовної семінарії, а 12 липня 1958 року Філарет зведений у сан архімандрита і призначений ректором Київської духовної семінарії.

Ієродиякон Філарет. Тройце-Сергієва лавра. 1950 р/ Вікіпедія

В різні роки був єпископом Лузьки, Віденським і Австрійським, Дмитрвіським, митрополитом Київським та Галицьким, екзархом України Російської православної церкви. Саме Філарет виступив ініціатором створення Української православної церкви у складі Московського патріархату та став її першим митрополитом. Згодом він заснував незалежну від Москви Українську православну церкву Київського патріархату, після чого російські церковні ієрархи відлучили його від церкви та наклали анафему.

Інтронізація відбулася 22 жовтня 1995 року: на Всеукраїнському Помісному Соборі митрополита Філарета обрали Патріархом Київським і всієї Руси-України.

Почесні звання Філарета

Перелік звань та орденів патріарха — дуже великий. Він отримував навіть державні нагороди СРСР та від різних патріархатів та церков. Серед українських нагород — Орден Свободи, Орден князя Ярослава мудрого з 1 по 5 ступінь, Хрест Івана Мазепи, Орден пошани, Орден Святого рівноапостольного князя Володимира Великого І ступеня, Орден Святого апостола Андрія Первозваного. У січні 2019 року отримав найвищу державну відзнаку – звання Герой України.

Патріарх Філарет в 2014 році/ Вікіпедія

Що згадують про Патріарха

"Очоливши шість десятиліть тому Київську кафедру, Патріарх Філарет як Екзарх України, як Предстоятель УПЦ та Предстоятель УПЦ КП зробив багато для збереження церковного життя в роки радянських утисків Церкви, в час духовного відродження України та особливо в роки боротьби за утвердження церковної автокефалії. Саме завдяки його рішенню та свідомій позиції стало можливим успішне проведення 15 грудня 2018 року Об’єднавчого Собору в Святій Софії у Києві, організаційне створення єдиної помісної Православної Церкви України, отримання Томосу про автокефалію.І попри подальші усім відомі складні події ми щиро засвідчуємо, що завжди незмінно шанували внесок Патріарха Філарета у розбудову Церкви", — зауважує Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Зауважимо, що між ПЦУ та Філаретом були розбіжності, які виникли невдовзі після надання Томосу. Патріарх заявив про "невідповідність" Томосу статусу справжньої автокефалії та намагався відновити структуру УПЦ Київського Патріархату (УПЦ КП).

Торік він опублікував заповіт, в якому заборонив відправляти обряд відспівування ієрархам ПЦУ.