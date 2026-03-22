Церковний дзвін та траурна процесія на сотні метрів: як у Києві прощаються з патріархом Філаретом (репортаж)

У відспівуванні брали участь десятки священнослужителів у білому

У неділю, 22 березня, у Києві прощаються з Почесним Патріархом Київським та всієї Русі-України Філаретом (у світі Михайло Денисенко). Він помер у 97 років від загострення хронічних хвороб.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відвідав жалобну церемонію у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі, яка розпочалася о 8:30.

Заупокійну Божественну літургію очолив Митрополит Київський та всієї України Єпифаній спільно з єпископатом Православної церкви України.

Близько 11:00 розпочалося перенесення тіла патріарха до Володимирського кафедрального собору, де Філарет служив понад шістдесят років. Процесія пройде від Михайлівського монастиря через Софійську площу.

Поховають патріарха на території цього храму, який став для нього другим будинком — відповідно до його останньої волі та церковних канонів.

Відспівування патріарха Філарета

Траурна процесія з тілом патріарха Філарета

Нагадаємо, за словами професора, релігієзнавця, доктора філософських наук Олександра Сагана, зі смертю Філарета УПЦ КП припинить своє існування. Володимирський собор та резиденція патріарха опиняться у ПЦУ, які раніше навіть платили комунальні послуги за ці будинки. За словами експерта, Філарету просто дозволили служити там.

Новий патріарх УПЦ КП архієпископ Сумський та Охтирський Никодим (світське ім’я Володимир Кобзар) заявив, що СБУ та інші правоохоронні органи нібито стали співучасниками рейдерського захоплення тіла патріарха Філарета.