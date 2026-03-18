Мінімальні пенсії зросли: кому гарантовано нараховуватимуть не менше 4200 грн з березня

Перерахування відбулось автоматично

В Україні після березневої індексації підвищили мінімальні пенсійні виплати для низки категорій громадян.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області, пояснили, як саме змінилися суми та хто може розраховувати на збільшені нарахування вже у березні.

Хто отримав найбільше підвищення

Згідно з роз’ясненнями, розмір пенсій залежить від віку, страхового стажу та статусу пенсіонера:

Пенсіонери від 65 років , які не працюють і мають повний страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків), тепер отримують мінімум 4 213 грн замість 3 758 грн;

, які не працюють і мають повний страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків), тепер отримують мінімум замість 3 758 грн; Особи віком 80+ зі стажем 20/25 років також отримують підвищення до 4 213 грн .

зі стажем 20/25 років також отримують підвищення до . Громадяни віком 70-80 років із повним стажем мають мінімальну пенсію 4 050 грн (раніше — 3 613 грн).

Інші категорії пенсіонерів

Для осіб до 70 років із повним стажем та людей з інвалідністю I групи виплати зросли до 3 725 грн (було 3 323 грн).

та людей з виплати зросли до (було 3 323 грн). Для інших непрацюючих пенсіонерів мінімальна пенсія тепер становить 3 406 грн замість 3 038 грн.

Важливі уточнення

Якщо громадяни віком 70-80 років не мають повного страхового стажу, доплата визначається пропорційно відпрацьованим рокам. Водночас для людей віком 75-80 років, які мають щонайменше 25 років стажу (чоловіки) або 20 років (жінки), пенсія не може бути нижчою за 4 050 гривень.

У Пенсійному фонді України також наголошують: перерахунок пенсій проведено автоматично — без додаткових звернень громадян, на основі матеріалів пенсійних справ.

Виплата перерахованих сум здійснюється у звичні терміни — протягом виплатного періоду березня, з 4 по 25 число.

