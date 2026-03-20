Батареї можуть охолонути передчасно: у яких містах найгірша ситуація з оплатою за газ

"Нафтогаз" припиняє постачання газу теплокомуненерго

"Нафтогаз" розіслав листи всім теплокомуненерго (ТКЕ) України й оголосив, що з 28 березня він припиняє постачання газу у зв'язку з тим, що вони не гасять свої борги. Це автоматично призведе до закінчення опалювального сезону.

Віцепрезидент Теплоенергетичного кластера України Андрій Гевко в бліцінтерв’ю "Телеграфу" розповів, у чому причина заборгованості та який шлях розв'язання цієї проблеми.

Скільки грошей заборгували підприємства теплокомуненерго "Нафтогазу"?

– На сьогодні загальна заборгованість теплопостачальних підприємств і водоканалів по країні перевищує 100 млрд грн. Водночас цьогорічні офіційні дані ще не опубліковані, тому точні цифри станом на 2026 рік поки невідомі.

Основна причина — сама модель. Тарифи на тепло для населення вже кілька років залишаються фактично замороженими та покривають лише близько половини реальної собівартості. У той час ціни на газ, електроенергію, ремонтні роботи постійно ростуть. Підприємства просто фізично не мають ресурсів, щоб закривати всі витрати і вчасно розраховуватися за газ.

В яких містах ситуація з оплатою газу найгірша, де будуть вимикати опалення без варіантів?

– Найбільші проблеми з оплатою газу та електроенергії традиційно спостерігаються у Києві, Харківській та Дніпропетровській областях, де масштаби боргів особливо великі.

Який вихід із цієї ситуації?

– Хочу підкреслити: централізована система теплопостачання сама по собі неефективна. Довгі мережі, яким по 30–40 років, втрачають до 50% тепла по дорозі до споживачів і роблять систему надзвичайно вразливою. Якщо трапляється аварія або обстріл ТЕЦ, цілий район може залишитися без тепла, а відновлення займає тижні.

Тому вихід має бути комплексним. Звичайно, треба вирішувати питання боргів і встановлювати більш реалістичні тарифи, які хоча б покривають собівартість. Але цього недостатньо.

Потрібно змінювати саму модель: розвивати локальні котельні, модернізувати теплові пункти, зменшувати довжину мереж і залежність від великих ТЕЦ. Децентралізація дозволяє скоротити втрати тепла, швидко реагувати на аварії та робить систему більш гнучкою. Це вже давно працює в багатьох країнах і доводить свою ефективність. Інакше ми будемо раз за разом повертатися в ту ж точку: накопичення боргів, кризи та пошук винних замість того, щоб зробити систему, яка реально працює і забезпечує тепло та гарячу воду людям, навіть у складних умовах.

Нагадаємо, ще 9 березня в Україні заговорили про припинення опалення та завершення сезону. Так, в деяких містах вдень тепло подавати припинили, а вночі знову вмикали.