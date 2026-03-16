Україна на порозі ЄС: віцепрем’єр назвав реальні строки вступу

Україна пропонує компроміс для ЄС — прискорений вступ із додатковим механізмом контролю

Вступ України до Європейського Союзу може стати реальністю вже незабаром — якщо виконати всі критерії протягом 2026 року, то за рік можна буде підписати договір про вступ — у 2027.

Що потрібно знати:

Деякі країни ЄС виступають за обережніший підхід через реформи

Україна пропонує механізм контролю реформ навіть після вступу

Після приєднання можуть діяти перехідні обмеження на ринки праці та фінансування

У цьому впевнений віцепрем'єр з питань вступу до ЄС і НАТО Тарас Качка. Як він розповів в інтерв'ю РБК-Україна — це реально, адже час "стинутий" через війну. Він також пояснив, що Україна на момент вступу може і не виконати всі умови. "Поки триватиме довгий процес ратифікації договору парламентами 27 країн ЄС, Україна зможе "дошліфовувати" технічні реформи", — зауважує Качка.

Україна пропонує компромісний варіант, а плюси будуть не одразу

Деякі країни спільноти ставляться до швидкого вступу України обережно, оскільки хочуть переконатися, що реформи у сфері верховенства права є незворотними. У відповідь Україна пропонує компромісний варіант — прискорене приєднання до ЄС із запровадженням спеціального механізму контролю, який діятиме і після вступу країни до союзу.

Водночас, за словами Качки, після вступу Україна не одразу отримає всі переваги членства. Зокрема, можуть діяти перехідні періоди: деякі країни ЄС можуть тимчасово обмежити доступ українців до своїх ринків праці, а самій Україні знадобиться час, щоб навчитися ефективно використовувати фінансування з європейських фондів. Подібну практику застосовували і щодо інших держав, які раніше приєднувалися до Євросоюзу.

Європейська мрія: хто вже в ЄС, а хто ще чекає

Країни Євросоюзу та заморські території/ Джерело: Вікіпедія

ЄС об'єднує 27 країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція.

Окрім України, статус кандидата отримали: Молдова, Албанія, Північна Македонія, Туреччина, Сербія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина та Грузія. Зауважимо, що Європейський союз підійшов не всім — Велика Британія залишила ЄС у 2020 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що також пропонувалась модель "зворотного членства" за якою Україна могла б стати членом Євросоюзу до 2027 року. Проте вона не отримала схвалення.