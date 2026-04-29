Росіяни виснажені, але… Євродепутат про можливий напад Путіна на НАТО

Європейці готові вчитися в українського війська

Депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс пояснює "Телеграфу": хоча Росія навряд чи атакує Європу в найближчі місяці, розслаблятися точно не час.

"Росія не змінилася і не зміниться принаймні в короткостроковій перспективі. Ми маємо бути готовими абсолютно до всього. Гібридні атаки, які вже є частиною реальності, — це вже загроза. Це вже воєнний злочин.

Чи переросте це в пряму атаку? Я не думаю, що в найближчі місяці, тому що росіяни зайняті і виснажені. Але це не дає нам жодного приводу розслаблятися", — сказав він в кулуарах парламенту в Страсбурзі.

Політик додав: Росія і надалі буде джерелом агресії через своє керівництво, політичний курс, а також — через інколи недостатньо чітку позицію Європи.

Пятрас Ауштрявічюс, фото - LRT

"Ми маємо щодня посилювати нашу оборонну готовність і вкладати в оборону настільки багато, наскільки можемо", — описує він.

Зокрема, Ауштрявічюс підтримує створення Європейського оборонного союзу — така ідея не перший місяць циркулює у Брюсселі. За задумом, до союзу зможе приєднатися Україна, а також інші країни-партнери ЄС як-от Норвегія чи Велика Британія.

"Це дуже хороша ідея. Нам потрібно посилювати наші оборонні гарантії та альянси. Я б назвав це своєрідним європейським НАТО.

Для України це справді велика можливість — наблизитися до Європи. А для нас — отримати сильну підтримку, оборонні знання, експертизу і хорошу мотивацію від вас. Обидві сторони опиняються у виграшній позиції", — підсумував євродепутат.