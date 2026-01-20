Перебої з живленням ЧАЕС становлять загрозу? Експерт розповів про реальний стан безпеки

Чим чревате знеструмлення АЕС в Україні

Знеструмлення українських атомних електростанцій, зокрема Чорнобильської та Запорізької АЕС, не становить ядерної загрози, оскільки всі об’єкти мають автономні системи живлення й здатні безпечно працювати в таких умовах упродовж тривалого часу.

Про це "Телеграфу" розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

Що треба знати:

Знеструмлення українських АЕС не становлять ядерної загрози

Ядерні об'єкти мають автономні джерела живлення

Системи здатні працювати без зовнішньої мережі понад місяць

За його словами, вже було десятки випадків пошкодження лінії електропередач, які заживлюють обладнання українських АЕС. Запорізька АЕС знеструмлювалася вже більше 10 разів і час від часу до 20 діб перебувала на автономному живленні.

"При цьому всі ядерні об'єкти України обладнані автономними джерелами живлення і розраховані на роботу понад місяць за умови повного завантаження реакторів", – зазначив експерт.

Тому знеструмлення зупиненої вже давно Чорнобильської АЕС не несе будь-якої ядерної загрози, пояснив Рябцев, точно так же, як не несе такої загрози знеструмлення Запорізької АЕС, шість реакторів якої зараз перебувають в режимі холодної зупинки.

Геннадій Рябцев

"Навіть коли знеструмлювалася Запорізька АЕС і перебувала без живлення впродовж майже 20 діб, то з 20 генераторів, які розміщені на цій станції, працювали лише три. Тому що цього було достатньо для забезпечення роботи систем охолодження", – уточнив він.

Експерт розповів, що це стосується будь-якої нашої атомної електростанції. На його думку, таке знеструмлення можна назвати інцидентом рівня нуль.

"Про нього потрібно доповідати, що роблять відповідні інспектори МАГАТЕ, які присутні на всіх українських ядерних об'єктах зараз. І вони доповіли, звісно, про знеструмлення. І про те, що розпочато ремонтні роботи", – пояснив Рябцев.

Він додав, що це ж стосується й Чорнобильської АЕС, де є пошкодження, але це не несе будь-якої ядерної загрози. Є достатньо часу для того, щоб відновити енергопостачання в повному обсязі, і це не поодинокий випадок, коли таке енергопостачання припинялося.

Подібні інциденти експерт назвав буденними ситуаціями, які час-від-часу виникають під час війни. Після належного фіксування вони вирішуються.

Нагадаємо, невдовзі після повідомлення голови МАГАТЕ Гроссі про обрив зовнішнього енергопостачання Чорнобильської АЕС, стало відомо, що вона заживлена від обʼєднаної енергосистеми України.