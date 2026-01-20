Перебои с питанием ЧАЭС представляют угрозу? Эксперт рассказал о реальном состоянии безопасности

Чем чревато обесточивание АЭС в Украине

Обесточивание украинских атомных электростанций, в частности Чернобыльской и Запорожской АЭС, не представляет ядерной угрозы, поскольку все объекты имеют автономные системы питания и способны безопасно работать в таких условиях в течение длительного времени.

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Что нужно знать:

Обесточивание украинских АЭС не представляет ядерной угрозы

Ядерные объекты имеют автономные источники питания

Системы способны работать без внешней сети более месяца

По его словам, уже были десятки случаев повреждения линии электропередач, питающих оборудование украинских АЭС. Запорожская АЭС обесточивалась уже более 10 раз и иногда до 20 суток находилась на автономном питании.

"При этом все ядерные объекты Украины оборудованы автономными источниками питания и рассчитаны на работу более месяца при условии полной загрузки реакторов", – отметил эксперт.

Поэтому обесточивание остановленной уже давно Чернобыльской АЭС не несет какой-либо ядерной угрозы, пояснил Рябцев, точно так же, как не несет такой угрозы обесточивание Запорожской АЭС, шесть реакторов которой находятся в режиме холодной остановки.

Геннадий Рябцев

"Даже когда обесточивалась Запорожская АЭС и находилась без питания на протяжении почти 20 суток, то из 20 генераторов, размещенных на этой станции, работали всего три. Потому что этого было достаточно для обеспечения работы систем охлаждения", – уточнил он.

Эксперт рассказал, что это касается любой нашей атомной электростанции. По его мнению, такое обесточивание можно назвать инцидентом нулевого уровня.

"О нем нужно докладывать, что делают соответствующие инспекторы МАГАТЭ, которые присутствуют на всех украинских ядерных объектах сейчас. И они доложили, конечно, об обесточивании. И о том, что начаты ремонтные работы", – пояснил Рябцев.

Он добавил, что это касается и Чернобыльской АЭС, где есть повреждения, но это не несет какой-либо ядерной угрозы. Есть достаточно времени для того, чтобы возобновить энергоснабжение в полном объеме, и это не редкий случай, когда такое энергоснабжение прекращалось.

Подобные инциденты эксперт назвал обычными ситуациями, которые время от времени возникают во время войны. После должной фиксации они разрешаются.

Напомним, вскоре после сообщения главы МАГАТЭ Гросси об обрыве внешнего энергоснабжения Чернобыльской АЭС стало известно, что она запитана от объединенной энергосистемы Украины.