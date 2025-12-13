Не тільки обстріли: назвали ще одну проблему проведення виборів в Україні

Мільйони українців можуть не потрапити до списків

Проведення виборів в Україні, про які неодноразово згадував президент США Дональд Трамп, ускладнюється не тільки ситуацією з безпекою. Якщо місце проведення потенційно можна перенести до укриттів, зі списками виборців є проблеми.

Що потрібно знати:

Ключова проблема — реєстрація виборчої адреси

Громадяни, які фактично живуть в іншому місці, не потраплять до уточнених списків без окремої заяви

Те саме стосується українців за кордоном

Як пояснив "Телеграфу" заслужений юрист України Андрій Магера, проблема в реєстрації місця проживання. Якщо зміни до виборчої адреси не внесені, то людина може фізично жити в іншому місті, а не, наприклад в Мелітополі, Сватовому тощо, але досі рахуватися у виборчих списках там.

Відносно таких людей, їм треба буде самим подавати заяву про зміну виборчої адреси чи про зміну місця голосування. Без такої заяви їх навряд чи включать до уточненого списку виборців для голосування. Андрій Магера, заслужений юрист України

Для тих, хто виїхав за кордон процедура зміни реєстрації та ж сама, як і для тих, хто змінив проживання в межах України. Проте головне проблема — де організувати голосування для такої величезної кількості виборців. Українців, за даними ООН на весну 2025 року за кордоном 6,8 млн осіб, хоча не всі з них вже досягли віку участі у виборах.

При цьому на консульському обліку, за даними Державного реєстру виборців, людей, які можуть голосувати за кордоном — не більше 600 тисяч осіб, наголошує Магера, це в рази менше за кількість тих, хто виїхав за кордон.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент Володимир Зеленський готовий до проведення виборів за умови забезпечення безпеки. Опитування у листопаді показало, що чинний очільник держави досі отримує максимум симпатій українців.