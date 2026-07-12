Англія зі скандалом пройшла Норвегію на ЧС-2026 (відео)

Леви залишили Вікінгів за бортом Мундіалю

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У ніч на неділю, 12 липня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 відбувся третій чвертьфінал. Норвегія зіграла проти Англії.

Що потрібно знати

Норвегія приймала Англію у Маямі (США)

Команди обмінялися голами у першому таймі

Англійці забили вирішальний гол в овертаймі

Зустріч, що проходила у сонячному Маямі, завершилася з рахунком 2:1 на користь англійців. Про це повідомляє "Телеграф".

Норвежці провели відмінний перший тайм — команда практично нічого не дала створити англійцям, при цьому вікінги непогано виглядали в атаці. На 36-й хвилині гри Андреас Шельдеруп забив феноменальний гол — голкіпер англійців Пікфорд не зреагував на удар норвежця, думаючи, що той виконає навіс. Англійці відразу відігралися зусиллями Джуда Беллінгема.

У другому таймі Норвегія взяла м’яч під контроль і навіть забила гол, щоправда, взяття воріт було скасовано за допомогою VAR через спірний фол Ерлінга Голанда в атаці. На початку першого овертайму Англія забила переможний гол — Беллінгем оформив дубль після помилки воротаря. Примітно, що м’яч перед тим, як залетіти у ворота Норвегії, зачепив камеру-павук, після чого англійці розвинули свою гольову атаку. Рефері мав призначити спірний м’яч.

🚨💥 ¡Ojo a las imágenes al descanso del Noruega - Inglaterra!



▪️ Los noruegos indicaron al colegiado que el balón había golpeado en el cable de la spider cam en el gol de Bellingham.



❌ De ser así, el gol sería ilegal.



❓ Sin embargo, con las imágenes es imposible de saber. pic.twitter.com/6LP6WeCXQb — Archivo VAR (@ArchivoVAR) July 11, 2026

Таким чином, Англія виходить у півфінал турніру, де зіграє проти переможця матчу Аргентина – Швейцарія.

Повний відеоогляд матчу Норвегія — Англія буде доступний тут пізніше. Відео надані Megogo.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.