Швейцарія в серії пенальті здобула останню путівку до чвертьфіналу ЧС-2026 (відео)

Команди видали нудний матч

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У вівторок, 7 липня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 завершились усі поєдинки 1/8 фіналу. В останній грі цієї стадії зустрілися команди Швейцарії та Колумбії.

Що потрібно знати

Швейцарія приймала Колумбію у Ванкувері

Переможець визначався у серії пенальті

Швейцарці зіграють у чвертьфіналі проти Аргентини

Гра, що проходила у Ванкувері (Канада), завершилася з рахунком 0:0 (4:3 по пенальті) на користь Швейцарії. Про це повідомляє "Телеграф".

Команди видали нудний перший тайм з великою кількістю боротьби та великою кількістю помилок. Гравці діяли максимально обережно, через що практично не створили моментів біля воріт один одного.

Другий тайм повторив долю першого — мінімум небезпечних моментів та максимум стиків. У результаті гра перетекла в овертайми, а потім і серію пенальті, де швейцарці були точнішими.

Повний відеоогляд матчу Швейцарія — Колумбія буде доступний пізніше. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.