Франція розтоптала надії Марокко на ЧС-2026 (відео)

Французи впевнено пройшли марокканців на Мундіалі

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У четвер, 9 липня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 відбувся перший чвертьфінал. Збірна Франції зіграла проти команди Марокко.

Що потрібно знати

Франція приймала Марокко у США

Мбаппе не реалізував пенальті у першому таймі

У другій половині Триколірні дотиснули суперника

Зустріч, що проходила у Бостоні (США), завершилася з рахунком 2:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Французи з перших хвилин захопили ініціативу та не віддавали її аж до кінця гри. Триколірні у першому таймі тотально перевершували Атлаських Левів у всіх компонентах, але забити не зуміли — феноменально діяв воротар марокканців Яссін Буну, який навіть відбив пенальті у виконанні Кіліана Мбаппе.

У другому таймі кураж Буну зник, і марокканці посипалися. Спочатку Мбаппе завдав геніального удару з-під захисника, а потім Усман Дембеле у швидкій атаці прошив ворота Марокко. У півфіналі Франція зіграє проти переможця дуелі Іспанія – Бельгія.

Повний відеоогляд матчу Франція — Марокко буде доступний тут пізніше. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.