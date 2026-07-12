Англия со скандалом прошла Норвегию на ЧМ-2026 (видео)

Львы оставили Викингов за бортом Мундиаля

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В ночь на воскресенье, 12 июля, на чемпионате мира по футболу-2026 состоялся третий четвертьфинал. Норвегия сыграла против Англии.

Что нужно знать

Норвегия принимала Англию в Майами (США)

Команды обменялись голами в первом тайме

Англичане забили решающий гол в овертайме

Встреча, проходившая в солнечном Майами, завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. Об этом сообщает "Телеграф".

Норвежцы провели отличный первый тайм — команда практически ничего не дала создать англичанам, при этом Викинги неплохо смотрелись в атаке. На 36-й минуте игры Андреас Шельдеруп забил феноменальный гол — вратарь англичан Пикфорд не среагировал на удар норвежца, думая, что тот исполнит навес. Англичане тут же отыгрались усилиями Джуда Беллингема.

Во втором тайме Норвегия взяла мяч под контроль и даже забила гол, правда, взятие ворот было отменено с помощью VAR из-за спорного фола Эрлинга Холанда в атаке. В начале первого овертайма Англия забила победный гол — Беллингем оформил дубль после ошибки вратаря. Примечательно, что мяч перед тем, как залететь в ворота Норвегии, зацепил камеру-паук, после чего англичане развили свою голевую атаку. Рефери должен был назначить спорный мяч.

🚨💥 ¡Ojo a las imágenes al descanso del Noruega - Inglaterra!



▪️ Los noruegos indicaron al colegiado que el balón había golpeado en el cable de la spider cam en el gol de Bellingham.



❌ De ser así, el gol sería ilegal.



❓ Sin embargo, con las imágenes es imposible de saber. pic.twitter.com/6LP6WeCXQb — Archivo VAR (@ArchivoVAR) July 11, 2026

Таким образом, Англия выходит в полуфинал турнира, где сыграет против победителя матча Аргентина — Швейцария.

Полный видеообзор матча Норвегия — Англия будет доступен здесь позднее. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.