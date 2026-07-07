Аргентина здійснила диво-камбек на ЧС-2026: Єгипет був за крок від сенсації (відео)

Поєдинок вийшов дуже емоційним

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У вівторок, 7 липня, на чемпіонаті світу з футболу відбувся черговий матч 1/8 фіналу. Збірна Аргентини зіграла проти команди Єгипту.

Що потрібно знати

Аргентина приймала Єгипет в Атланті (США)

Мессі не забив пенальті

Аргентинці перемогли, програючи по ходу гри з рахунком 0:2

Зустріч, що проходила в Атланті (США), завершилася з рахунком 3:2 на користь Аргентини. Про це повідомляє "Телеграф".

Вже у дебюті зустрічі Єгипет вийшов уперед після стандарту. Ясер Ібрагім ударом головою вразив ворота чемпіонів світу. Мессі та Ко тут же могли відігратися, проте 8-кратний володар "Золотого м’яча" спочатку не реалізував пенальті, а потім влучив у штангу зі штрафного.

У другому таймі в аргентинців гра повністю розклеїлася, а ось єгиптяни успішно грали на контратаках. На 58-й хвилині одна з них завершилася голом Мостафи Зіко, щоправда, рефері за допомогою VAR скасував взяття воріт через фол у початковій стадії атаки. Цей "дзвіночок" Аргентина проігнорувала, і через 9 хвилин Зіко забив знову, цього разу приводу скасувати гол не знайшлося. Аргентинці за 15 хвилин до закінчення зустрічі посилили тиск і зуміли зрівняти рахунок зусиллями Мессі та Крістіана Ромеро, а у компенсований час Енцо Фернандес приніс чинним чемпіонам світу перемогу та путівку до чвертьфіналу.

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше. Відео надані Megogo.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.