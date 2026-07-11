Іспанія дотиснула Бельгію у чвертьфіналі ЧС-2026: допомогла травма воротаря (відео)

Фурія Роха пробилася до півфіналу Мундіалю

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У п’ятницю, 10 липня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 відбувся черговий матч 1/4 фіналу. Збірна Іспанії зіграла проти Бельгії.

Що потрібно знати

Іспанія приймала Бельгію у Лос-Анджелесі

Команди обмінялися голами у першому таймі

Фурія Роха дотиснула Червоних Дияволів у другому таймі після помилки кіпера

Зустріч, що проходила у Лас-Анджелесі (США), завершилася з рахунком 2:1 на користь Іспанії. Про це повідомляє "Телеграф".

Іспанці традиційно взяли м’яч під свій контроль із перших хвилин. А вже на 30-й хвилині Фабіан Руїс відкрив рахунок у грі. Бельгійці відігралися ще у першому таймі, створивши лише один момент за 45 хвилин. На 41-й хвилині Шарль де Кетеларе з другого поверху вразив ворота іспанців.

Ключовим моментом зустрічі стала травма Тібо Куртуа. Бельгія була змушена змінити воротаря, що вплинуло на підсумковий результат. За дві хвилини до закінчення основного часу Сенне Ламменс, що вийшов на заміну, припустився гольової помилки, якою скористався Мікель Меріно.

Таким чином, іспанці у півфіналі ЧС-2026 зіграють проти Франції.

Повний відеоогляд матчу Іспанія — Бельгія буде доступний тут пізніше. Відео надані Megogo.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.