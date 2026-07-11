Испания дожала Бельгию в четвертьфинале ЧМ-2026: помогла травма вратаря (видео)

Фурия Роха пробилась в полуфинал Мундиаля

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В пятницу, 10 июля, на чемпионате мира по футболу-2026 состоялся очередной матч 1/4 финала. Сборная Испании сыграла против Бельгии.

Что нужно знать

Испания принимала Бельгию в Лос-Анджелесе

Команды обменялись голами в первом тайме

Фурия Роха дожала Красных Дьяволов во втором тайме после ошибки кипера

Встреча, проходившая в Лас-Анджелесе (США), завершилась со счетом 2:1 в пользу Испании. Об этом сообщает "Телеграф".

Испанцы традиционно взяли мяч под свой контроль с первых минут. А уже на 30-й минуте Фабиан Руис открыл счет в игре. Бельгийцы отыгрались еще в первом тайме, создав лишь один момент за 45 минут. На 41-й минуте Шарль де Кетеларе со "второго этажа" поразил ворота испанцев.

Ключевым моментом встречи стала травма Тибо Куртуа. Бельгия была вынуждена поменять вратаря, что повлияло на итоговый результат. За две минуты до окончания основного времени вышедший на замену Сенне Ламменс допустил голевую ошибку, которой воспользовался Микель Мерино.

Таким образом, испанцы в полуфинале ЧМ-2026 сыграют против Франции.

Полный видеообзор матча Испания — Бельгия будет доступен здесь позднее. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.