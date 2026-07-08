"Динамо" - "Университатя": где и когда смотреть матч Лиги Европы

Киевский клуб начинает еврокубковую кампанию

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В четверг, 9 июля, киевское "Динамо" стартует в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА сезона 2026/27. В первой игре сезона "динамовцам" противостоит "Университатя" Клуж (Румыния).

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Матч "динамовцев" покажут в Украине на нескольких платформах

В прямом эфире в Украине матч "Динамо" — "Университатя" покажет медиа-платформа "Київстар ТБ" и телеканал "2+2", сообщает пресс-служба киевского клуба. Начало игры в 20:00 по киевскому времени.

Отметим, игра "Динамо" — "Университатя" станет номинально домашней для обладателей Кубка Украины. Встреча состоится в Люблине на одноименной арене. Ответная игра состоится 16 июля в Клуже. Победитель 2-матчевой дуэли выйдет во второй раунд отбора Лиги Европы, а проигравший отправится во второй раунд отбора Лиги конференций. В ЛЕ на победителя будет ожидать греческий ПАОК. В ЛК на проигравшего ожидает норвежский "Бранн".

Напомним, "Динамо" квалифицировалось в 1-й отборочный раунд Лиги Европы, победив в финале Кубка Украины-2026. В финале турнира киевляне одолели "Чернигов" (3:1).