Вімблдон-2026: розклад, трансляції та результати українок (відео)

Українські тенісистки виступлять на головному трав’яному мейджорі сезону

У понеділок, 29 червня, стартує 139-й розіграш Турніру Великого Шлему "Вімблдон-2026". На змаганнях виступатимуть 7 українських тенісисток-одиночниць, наші чоловіки не змогли пройти відбір.

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Світоліна двічі доходила до півфіналу "Вімблдону" у 2019 та 2023 роках

"Телеграф" пропонує до вашої уваги календар, розклад, прямі трансляції, результати та відеоогляди матчів українок на "Вімблдоні-2026". Україну в одиночному розряді представлять Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур. В Україні стежити з іграми головного трав’яного турніру року можна на платформах та телеканалах "Суспільне Спорт" та Setanta Sports.

Розклад, трансляції, результати та відеоогляди матчів українок на "Вімблдоні-2026" (оновлюється)

Понеділок, 29 червня (1-й запуск розпочнеться о 13:00 за київським часом)

Олександра Олійникова — Маккартні Кесслер (США) — Court 5, 3 запуск (початок не раніше 17:00)

Даяна Ястремська — Аоі Іто (Японія) — Court 5, 4 запуск (не раніше 18:30)

Вівторок, 30 червня (1-й запуск розпочнеться о 13:00 за київським часом)

Ангеліна Калініна — Камілла Рахімова (Узбекистан) — Court 6, 1 запуск

Еліна Світоліна — Дарія Снігур — Court 2, 3 запуск (не раніше 16:30)

Юлія Стародубцева – Анна Блінкова (нейтральна) – Court 5, 3 запуск (не раніше 16:30)

Марта Костюк — Надя Подороска (Аргентина) — Court 3, 4 запуск (не раніше 18:30)

Зазначимо, 2026 став найуспішнішим роком для українського жіночого тенісу за кількістю фіналів у Турі. У травні Костюк і Світоліна виграли турніри рівня WTA 1000. Марта перемогла в Мадриді, а Еліна тріумфувала в Римі.