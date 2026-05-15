"Кумівство?" Юний син легенди "Динамо" став комерційним директором топ-клубу

22-річний хлопець отримав високу посаду у черкаському клубі

У п’ятницю, 15 травня, футбольний клуб ЛНЗ оголосив, що Артем Хацкевич, син колишнього футболіста та тренера "Динамо" Олександра Хацкевича, отримав посаду комерційного директора у клубі. У мережі розкритикували команду, яка наступного сезону представлятиме Україну в єврокубках.

Що потрібно знати

Артем Хацкевич без досвіду став топ-функціонером ЛНЗ

У мережі критикують черкаський клуб

Хацкевич-старший обіймає високу посаду у ФК "Полісся"

Користувачі масово критикують ЛНЗ за такий підбір кадрів. Річ у тому, що дехто сумнівається, що 22-річний колишній футболіст щось може дати команді-призеру Української прем’єр-ліги (УПЛ).

Кадрове збагачення ЛНЗ. До менеджменту ФК ЛНЗ приєднався керівник селекційної служби клубу Олег Гарас та комерційний директор Артем Хацкевич. Вітаємо у команді. ФК ЛНЗ

У мережі критикують ЛНЗ за "кумівство". Користувачі пророкують черкаській команді невдачі в майбутньому через такий підхід. Цікаво, що Хацкевич-старший обіймає посаду віцепрезидента іншої команди УПЛ "Полісся".

Довідка: Артем Хацкевич — вихованець київського "Динамо". Грав за "Десну" та чеський Spoje Praha (на той момент команда грала в 5-му за силою дивізіоні Чехії, — ред.). Завершив кар’єру футболіста у 2023 році.

Нагадаємо, Олександр Хацкевич після провалу у "Динамо" спробував свої сили у чемпіонаті Польщі. Там усе закінчилося сумно для білоруського фахівця — фанати накинулися на тренера, а згодом його звільнили.