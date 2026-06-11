Юна зірка збірної України одружився: наречена на 6 років старша (фото)

"Динамівець" кілька років зустрічався з коханою

У четвер, 11 червня, правий вінгер "Динамо" та збірної України Назар Волошин узаконив свої стосунки з інфлюєнсеркою та блогеркою Єлизаветою Кандибою. Дівчина на 6 років старша за свого обранця.

Що потрібно знати

Волошин офіційно перестав бути холостяком

Єлизавета на 6 років старша за чоловіка

Гравець провів непоганий сезон у "Динамо"

22-річний Волошин оголосив на своїй сторінці в Instagram про одруження, прикріпивши до публікації привітання від "Динамо". Про це повідомляє "Телеграф". Святковий захід відбудеться пізніше.

Вітаємо Назара Волошина з одруженням. 11 червня стало знаменною датою для Назара Волошина: півзахисник київського "Динамо" та його дівчина Єлизавета оформили шлюб, розписавшись у РАЦСІ. Весільна церемонія відбудеться згодом. ФК "Динамо" (Київ) вітає молодят, зичимо їм миру та злагоди, довгого та щасливого спільного життєвого шляху, всипаного моментами радості, приємними сюрпризами та подарунками Долі. ФК "Динамо" Київ

Назар Волошин та Ліза Кандиба/Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91

Назар Волошин та Ліза Кандиба/Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91

Ліза Кандиба/Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91

Минулого сезону Волошин зіграв 43 матчі на клубному рівні, відзначившись 8 голами та 14 асистами. Гравець встиг дебютувати за збірну України, на його рахунку 6 поєдинків у складі національної команди.

Раніше Кандиба назвала суму, якої їй вистачає для комфортного життя у Києві.

Зазначимо, "Динамо" провалило єврокубкову кампанію 2025/26, не зумівши вийти у плей-оф Ліги конференцій. У чемпіонаті України кияни посіли 4-те місце, а у Кубку України Біло-Сині здобули легку перемогу після того, як вибили "Шахтар" у 1/8 фіналу.