"Розкішна та чарівна": відомий бренд випустив сукню на честь української тенісистки (фото, відео)

Вбрання назвали ім’ям спортсменки

Друга ракетка України Марта Костюк (№13 WTA) отримала унікальну сукню від компанії Wilson для виступів на Турнірі Великого Шлема "Вімблдон-2026". Традиційно для трав’яного мейджора воно виконане у білому кольорі.

Марта отримала іменну сукню від Wilson

У мережі в захваті від вбрання

Костюк не вперше працює з відомим спортивним брендом

Вартість наряду "Marta dress" складає 198 доларів (близько 8,9 тисячі грн). Про це повідомляє Wilson.

Другий комплект форми, створений спеціально для Марти Костюк, — сукня Marta Dress від Wilson — поєднує в собі облягаючу топ-борцівку і плісовану спідницю, створюючи елегантний образ для матчу. Обтислий крій виконаний з мереживного трикотажу, що дихає, а двоярусна спідниця з бічними розрізами забезпечує свободу рухів. Вбудовані компресійні шорти забезпечують надійний захист під низ. Wilson

Marta dress/Фото Wilson

Marta dress/Фото Wilson

Marta dress/Фото Wilson

Marta dress/Фото Wilson

Marta dress/Фото Wilson

У мережі захопилися красою вбрання та моделі. Користувачі у захваті від дизайну "сукні Марти".

Реакція користувачів на Marta dress, переклад ШІ

Зазначимо, це не перша колаборація Марти з Wilson. У 2023 році тенісистка вийшла заміж у сукні від цього бренду, а пізніше вона стала основною для її форми на Вімблдоні-2024.

Весільна сукня Марти Костюк стала основою для її форми на Вібмлдоні-2024/Фото: Wilson

Нагадаємо, у 2026 році Марта досягла неймовірного прогресу. Костюк виграла титул WTA 250 у Руані, після чого сенсаційно перемогла на престижному турнірі Madrid Open. На початку літа безпрограшна серія українки на ґрунтових кортах досягла 17 матчів поспіль і завершилася у півфіналі "Ролан Гаррос-2026".