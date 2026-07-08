Костюк - Паолини: онлайн-трансляция четвертьфинала Уимблдона-2026 (видео)

На кону выход в полуфинал и огромные призовые

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В среду, 8 июля, на Турнире Большого Шлема "Уимблдон-2026" пройдут заключительные четвертьфиналы в женском одиночном разряде. В одном из матчей украинка Марта Костюк (№13 WTA) сыграет против итальянки Жасмин Паолини (№17 WTA).

Что нужно знать

Костюк впервые играет в четвертьфинале Уимблдона

Паолини два года назад играла в финале травяного мейджора

Победитель заработает £900 000 (около 53 млн грн), а проигравший — £480 000 (около 28 млн грн)

На сайте "Телеграф" доступна прямая видеотрансляция матча Костюк — Паолини от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Начало эфира в 15:30 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча Костюк — Паолини

Соперницы впервые играют друг против друга на траве. На харде Паолини побеждала Костюк дважды и лишь раз потерпела поражение. Марта в восьмой раз играет на Уимблдоне и в шестой раз — в основной сетке. Ее лучший результат на этом турнире – четвертьфинал в 2026 году. Паолини, в свою очередь, в шестой раз выступает в основной сетке травяного мейджора. В 2024 году итальянка играла в финале.

В полуфинале Уимблдона-2026 победитель матча Костюк — Паолини сыграет против победителя дуэли Линда Носкова (Чехия) – Элизе Мертенс (Бельгия).

Напомним, в 2026 году Марта добилась невероятного прогресса. Костюк выиграла титул WTA 250 в Руане, после чего сенсационно победила на престижном турнире Madrid Open. К началу лета беспроигрышная серия украинки на грунтовых кортах достигла 17 матчей подряд и завершилась в полуфинале "Ролан Гаррос-2026".