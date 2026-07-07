Аргентина совершила чудо-камбэк на ЧМ-2026: Египет был в шаге от сенсации (видео)

Поединок получился сверх эмоциональным

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Во вторник, 7 июля, на чемпионате мира по футболу состоялся очередной матч 1/8 финала. Сборная Аргентины сыграла против команды Египта.

Что нужно знать

Аргентина принимала Египет в Атланте (США)

Месси не забил пенальти

Аргентинцы победили, проигрывая по ходу игры со счетом 0:2

Встреча, проходившая в Атланте (США), завершилась со счетом 3:2 в пользу Аргентины. Об этом сообщает "Телеграф".

Уже в дебюте встречи Египет вышел вперед после стандарта. Яссер Ибрагим ударом головой поразил ворота чемпионов мира. Месси и Ко тут же могли отыграться, однако 8-кратный обладатель "Золотого мяча" сначала не реализовал пенальти, а затем попал в штангу со штрафного.

Во втором тайме у аргентинцев игра полностью расклеилась, а вот египтяне стали успешно играть на контратаках. На 58-й минуте одна из них завершилась голом Мостафы Зико, правда, рефери с помощью VAR отменил взятие ворот из-за фола в начальной стадии атаки. Этот "звоночек" Аргентина проигнорировала, и через 9 минут Зико забил вновь, на этот раз повода отменить гол не нашлось. Аргентинцы за 15 минут до окончания встречи усилили давление и сумели сравнять счет усилиями Месси и Кристиана Ромеро, а в компенсированное время Энцо Фернандес принес действующим чемпионам мира победу и путевку в четвертьфинал.

Полный видеообзор встречи. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.