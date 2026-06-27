Ексфутболіст підіграє російській пропаганді

Колишній воротар збірної СРСР та московського "Спартака" Анзор Кавазашвілі заявив, що українці та росіяни – це одна нація. На його думку, у 90-ті щось сталося з українськими дітьми.

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Відповідний коментар Анзора наводить sport24.ru. 85-річний Кавазашвілі повторив відому мантру Кремля про те, що росіяни та українці — один народ, щоправда, за його словами, українцям після розвалу СРСР "отруїли душу".

Як би я міг порівняти покоління російських та українських футболістів? Якщо наших футболістів мало в Європі, то це каже, що наш футбол на низькому рівні, порівняно з європейським. Я навіть не хотів би порівнювати російське та українське покоління футболістів. Це все одна нація — ті самі росіяни. Люди одні й ті самі. Ми маємо один менталітет, просто в Україні після 90-х років отруїли суть і душу дітям. Анзор Кавазашвілі

Довідка: Анзор Кавазашвілі — радянський футболіст, воротар. Двічі був названий найкращим голкіпером СРСР (1965 та 1967), чемпіон СРСР (1965 та 1969), володар Кубка СРСР (1968 та 1971). Тренерська кар’єра в нього не вдалася. Працював із костромським "Спартаком", юнацькою збірною СРСР, Чадом та Гвінеєю.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Анзор закликав повністю захопити Україну. Також заявляв, що санкції лише на користь Росії й хотів, щоб Російський футбольний союз залишив Європу.