Показав прапор України в окупованому Криму: хорватський футболіст пояснив свій вчинок (відео)
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Хорват майже всю кар’єру провів в Україні
Хорватський футболіст, головний тренер ФК "Харків" Младен Бартулович пояснив, чому на камеру показав прапор України в окупованому Криму у 2014 році. Це сталося у матчі 24-го туру чемпіонату України 2013/14 "Таврія" (Сімферополь) — "Карпати" (Львів), у якому хорват віддав переможний асист.
Що потрібно знати
- "Карпати" грали на виїзді з "Таврією" у квітні 2014 року
- Бартулович віддав асист у цій грі
- Младен показав українські кольори на камеру
Відповідний коментар Младена доступний на YouTube-каналі "Денис Бойко". 20 квітня 2014 року Младен після гольової передачі у прямому етері показав свої щитки із зображенням українського прапора.
Кому був адресований жест? Усім. Крим – це Україна.
Примітно, що на одному щитку Бартуловича зображено український прапор, а на другому — хорватський. Річ у тім, що Младен тісно пов’язаний з Україною, адже майже всю кар’єру він провів у нашому чемпіонаті. Він встиг пограти за "Дніпро", "Кривбас", "Арсенал" (Київ), "Карпати", "Ворсклу", "Волинь" та "Інгулець". На посаді тренера він працював з "Інгульцем", "Зорею" та "Металістом 1925" (нині ФК "Харків"). До речі, хорват одружений з українкою Наталею, донькою відомого українського футболіста та тренера Сергія Башкирова.
Нагадаємо, "Металіст 1925" посів 5-те місце у чемпіонаті України 2025/26. Перемогу у турнірі відсвяткував донецький "Шахтар".