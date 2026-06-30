Зірка Netflix та ікона стилю: що відомо про таємний роман футболіста Мбаппе (фото)
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Пара приховує стосунки, однак у сучасному світі зробити це важко
Нападник "Реала" та збірної Франції Кіліан Мбаппе зараз феєрить на чемпіонаті світу з футболу-2026. За грою француза, напевно, уважно спостерігає відома іспанська актриса Естер Експосіто.
Що потрібно знати
- Відомий футболіст зустрічається зі знаменитою акторкою
- Експосіто — зірка серіалу "Еліта"
- Мбаппе зараз грає за збірну Франції на Мундіалі
Річ у тім, що іспанка та француз, ймовірно, перебувають у романтичних стосунках. Про це повідомляє "Телеграф".
Пару вперше помітили разом ще у лютому 2026 року. Про це повідомляло AQABABE_. На початку березня зіркові закохані засвітилися у барі одного з паризьких готелів. Джерело опублікувало кілька знімків із заблюреними обличчями знаменитостей.
Після цього зіркову пару регулярно помічали на побаченнях, прогулянках та спільному відпочинку, проте самі знаменитості вважають за краще тримати подробиці особистого життя в таємниці. Наприклад, у квітні папараці спіймали Кіліана, який приїхав машиною за коханою.
Довідка: Естер Експосіто — іспанська актриса та модель. Отримала всесвітню популярність завдяки ролі Карли Росон у хітовому серіалі Netflix "Еліта". Дівчина з дитинства мріяла про акторську кар’єру, через що відмовилася від вступу до університету. До свого тріумфу на Netflix вона встигла виграти престижну театральну премію Madrid Theater Awards у категорії "Найкраща жіноча роль" у 2013 та 2015 роках.
Після виходу серіалу "Еліта" Естер довго утримувала статус найпопулярнішої іспанки в Instagram. На цей час за її блогом стежать понад 24 млн людей. Красива зовнішність та рідкісний жовто-зелений колір очей зробили її популярною моделлю. Експосіто є глобальним амбасадором ювелірного будинку Bulgari, також співпрацює з іншими брендами високої моди.
Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.
На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.