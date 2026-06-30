Зірка Netflix та ікона стилю: що відомо про таємний роман футболіста Мбаппе (фото)

Пара приховує стосунки, однак у сучасному світі зробити це важко

Нападник "Реала" та збірної Франції Кіліан Мбаппе зараз феєрить на чемпіонаті світу з футболу-2026. За грою француза, напевно, уважно спостерігає відома іспанська актриса Естер Експосіто.

Що потрібно знати

Відомий футболіст зустрічається зі знаменитою акторкою

Експосіто — зірка серіалу "Еліта"

Мбаппе зараз грає за збірну Франції на Мундіалі

Річ у тім, що іспанка та француз, ймовірно, перебувають у романтичних стосунках. Про це повідомляє "Телеграф".

Пару вперше помітили разом ще у лютому 2026 року. Про це повідомляло AQABABE_. На початку березня зіркові закохані засвітилися у барі одного з паризьких готелів. Джерело опублікувало кілька знімків із заблюреними обличчями знаменитостей.

Кіліан Мбаппе та Естер Експосіто/Фото: x.com/AQABABE_

Кіліан Мбаппе та Естер Експосіто/Фото: x.com/AQABABE_

Після цього зіркову пару регулярно помічали на побаченнях, прогулянках та спільному відпочинку, проте самі знаменитості вважають за краще тримати подробиці особистого життя в таємниці. Наприклад, у квітні папараці спіймали Кіліана, який приїхав машиною за коханою.

Кіліан Мбаппе та Естер Експосіто/Фото: Getty Images

Довідка: Естер Експосіто — іспанська актриса та модель. Отримала всесвітню популярність завдяки ролі Карли Росон у хітовому серіалі Netflix "Еліта". Дівчина з дитинства мріяла про акторську кар’єру, через що відмовилася від вступу до університету. До свого тріумфу на Netflix вона встигла виграти престижну театральну премію Madrid Theater Awards у категорії "Найкраща жіноча роль" у 2013 та 2015 роках.

Після виходу серіалу "Еліта" Естер довго утримувала статус найпопулярнішої іспанки в Instagram. На цей час за її блогом стежать понад 24 млн людей. Красива зовнішність та рідкісний жовто-зелений колір очей зробили її популярною моделлю. Експосіто є глобальним амбасадором ювелірного будинку Bulgari, також співпрацює з іншими брендами високої моди.

Естер Експосіто/Фото: instagram.com/ester_exposito

Естер Експосіто/Фото: instagram.com/ester_exposito

Естер Експосіто/Фото: instagram.com/ester_exposito

Естер Експосіто/Фото: instagram.com/ester_exposito

Естер Експосіто/Фото: instagram.com/ester_exposito

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.