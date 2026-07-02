Гаряча та спокуслива: "Барбі" надихає свою збірну на сенсації ЧС-2026 (фото)

Дівчину вже прозвали музою збірної Парагваю

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Збірна Парагваю вже створила історію на чемпіонаті світу з футболу-2026, вибивши з турніру грізну команду Німеччини. Парагвайські вболівальники вважають, що заслуга у цьому не лише футболістів.

Що потрібно знати

Парагвай вибив із турніру Німеччину — 1:1 (4:3 по пенальті)

На Мундіалі прославилася парагвайська фанатка

Дівчина на прізвисько "Парагвайська Барбі" стала талісманом команди

У мережі називають модель та інфлюєнсерку Елі Вільягру головним талісманом команди на ЧС-2026, повідомляє odia. Дівчині довелося терміново купувати квитки на матч 1/8 фіналу, адже парагвайські фанати заборонили їй повертатися додому.

Щиро кажучи, я була неймовірно здивована. Ніколи не думала, що моє ім’я опиниться у центрі такого ажіотажу, ха-ха. Декілька людей уже дзвонили мені й погрожувала, кажучи, що не дозволять мені повернутися до Парагваю до кінця чемпіонату світу. Тому я залишуся. Елі Вільягра

Елі відвідує матчі ЧС-2026 у відвертих вбраннях, що підкреслюють її пишні форми. У мережі жартують, що іноді, коли її яскраві образи бачать уболівальники суперників, вони перестають вболівати за свою команду і стають шанувальниками Парагваю.

Елі Вільягра/Фото: instagram.com/elivillagra_barbie

Елі Вільягра/Фото: instagram.com/elivillagra_barbie

Елі Вільягра/Фото: instagram.com/elivillagra_barbie

Елі Вільягра/Фото: instagram.com/elivillagra_barbie

Елі Вільягра/Фото: instagram.com/elivillagra_barbie

Елі Вільягра/Фото: instagram.com/elivillagra_barbie

Елі Вільягра/Фото: instagram.com/elivillagra_barbie

Елі Вільягра/Фото: instagram.com/elivillagra_barbie

Повний відеоогляд матчу Німеччина — Парагвай. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.