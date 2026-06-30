Гучна сенсація на ЧС-2026: Парагвай вибив Німеччину (відео)

Німці провели виснажливий поєдинок та програли серію пенальті

У понеділок, 29 червня, Німеччина провела поєдинок 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу проти Парагваю. Зустріч відбулася у Бостоні (США).

Що потрібно знати

Енсісо відкрив рахунок у грі у першому таймі

Хаверц зрівняв рахунок у другій половині

Переможець визначався у футбольній лотереї

Поєдинок, що проходив на стадіоні "Бостон", завершився з рахунком 1:1 в основний час і овертайми, а в серії пенальті перемогу відсвяткували парагвайці (4:3). Про це повідомляє "Телеграф".

Німеччина провалила перший тайм, пропустивши гол у роздягальню від парагвайців. На 42-й хвилині Хуліо Енсісо ударом головою вразив ворота Мануеля Ноєра. У дебюті другого тайму німці відігралися — блискучий гол головою вдався Каю Гаверцу. У результаті команди довели справу до овертаймів та серії пенальті. Ноєр тягнув німців як міг, але команда Парагваю все одно виявилася сильнішою.

Повний відеоогляд матчу Німеччина — Парагвай буде доступний тут пізніше. Відео надане Megogo.

🌐🇵🇾 JOSÉ CANALE FIRMA EL PENALTI DEFINITIVO



PARAGUAY HACE LA ÉPICA Y ELIMINA A ALEMANIA DE LA COPA DEL MUNDO



HISTÓRICOpic.twitter.com/vUmkBZoANK — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 29, 2026

Зазначимо, Парагвай ризикує нарватися на Францію, яка за місце у 1/8 фіналу зіграє проти Швеції.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026, а також сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.