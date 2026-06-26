У топ-збірній стався бунт перед важливим матчем ЧС-2026

Футболісти виступили проти свого тренера

Великі проблеми збірної Уругваю на чемпіонаті світу з футболу стали надбанням громадськості. Група футболістів саботує роботу головного тренера команди Марсели Б’єлси.

Що потрібно знати

Уругвай зіграє з Іспанією за вихід із групи

Ключові гравці збірної Уругваю зажадали від тренера змінити тактику на матч

Наставник команди відмовив гравцям

Про це повідомляє infobae. Конфлікт виник перед грою 3 туру групового етапу проти Іспанії.

Зірки збірної Уругваю Серхіо Рочет, Мануель Угарте, Родріго Бентанкур та Федеріко Вальверде попросили Б’єлсу про зустріч. На ній ключові гравці команди попросили тренера зменшити навантаження на тренуваннях, а також змінити тактику на гру проти Іспанії. Гравці хочуть грати проти Фурії Роха у низькому блоці та на контратаках. Разом з тим філософія Б’єлси – високий пресинг та володіння м’ячем.

Ця розмова переросла у загальні збори збірної, на яких Б’єлса влаштував 48-хвилинний монолог про свою філософію футболу. Що стосується тактики, тренер був категоричним: Уругвай гратиме дзеркально проти Іспанії, що викликало обурення у "бунтівників". Усе завершилося тим, що частина футболістів покинула збори до закінчення.

У збірної Уругваю хитке становище. Команда набрала лише 2 очки – проти Саудівської Аравії (1:1) та Кабо-Верде (2:2) і тепер ризикує залишитися без плей-оф ЧС-2026. Матч Уругвай – Іспанія відбудеться у ніч проти 27 червня (час київський).

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026, а також сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.